Procuraduría cierra la puerta a aplazamientos de calendario electoral y revela sus acciones

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reiteró que no es posible modificar el calendario electoral en Colombia, que no caben aplazamientos bajo ningún motivo.
“La etapa electoral tiene unas fechas previstas por la ley, son una etapa especial (…), y el Estado debe aprestarse para que eso se cumpla bien y los organismos de control deben hacer respetar lo que al respecto dice la Constitución, garantizar transparencia, pulcritud (…) en los plazos previstos y no cuando a alguien distinto se le ocurra hacerlo”, indicó.
Durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, Eljach Pacheco dio a conocer que tiene previsto reunirse con la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía para que expliquen el Plan Democracia y conocer de primera mano cómo van a garantizar el orden público en los comicios.
“La Procuraduría va a estar allí exigiendo que se garanticen las condiciones para que todo ciudadano pueda ejercer su sagrado derecho del voto, que es el de mantener la democracia viva, que es el escoger a las autoridades que han de regirnos, eso no está en juego”, afirmó.
El plan de la Procuraduría para las elecciones en 2026
Sobre el rol de la entidad, Eljach aseguró que el trabajo que se está haciendo, que incluye la creación de una delegada permanente para Asuntos Electorales, abarcará todos los procesos desde concejales y ediles, hasta la de presidente de la República, que funcionará “en cualquier tiempo, en cualquier parte del territorio, incluyendo elecciones de funcionarios que no son de elección popular, pero sí de corporaciones como los contralores departamentales y los directores de las corporaciones autónomas regionales”.
También destacó que va a haber una Procuraduría técnica encargada de hacer acompañamiento permanente y paso a paso a todo lo que viene haciendo la Registraduría, que incluya prevención en la contratación de los gastos públicos en que se incurran y presencia “institucional con personas propia de la Procuraduría”, como se ha hecho ya en los adelantados en Putumayo, Vichada, Inzá, Boyacá y Melgar.
El procurador reiteró su propuesta de Paz Electoral en Colombia, que incluye al campesino, a los partidos, a los candidatos y a las corporaciones; “si logramos eso habremos dado un paso histórico en la superación de esta tara institucional que lleva más de 70 años”.