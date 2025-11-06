Procuraduría indaga al ministro de Trabajo por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política, luego de las declaraciones que publicó en sus redes sociales sobre la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo.
Críticas a la reunión Uribe–Gaviria
El pasado 2 de noviembre, Sanguino difundió varios mensajes en la red social X en los que calificó el encuentro entre los exmandatarios como una alianza de la “parapolítica” con el “neoliberalismo”. En uno de los trinos escribió:
“¿Futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política.”
Según la Procuraduría, esas expresiones podrían constituir una eventual intervención en actividades de carácter político, lo cual está prohibido para los funcionarios públicos, especialmente para los miembros del gabinete ministerial.
Investigación disciplinaria en curso
El organismo de control explicó que la apertura de la indagación tiene como objetivo verificar la ocurrencia de la conducta y establecer si el ministro actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad. Para ello, decretó la práctica de varias pruebas y la recopilación de material probatorio que permita determinar si hubo o no una falta disciplinaria.
Sanguino ha sido un defensor activo en redes sociales del presidente Gustavo Petro, ahora que se refirió a la alianza entre Uribe y Gaviria como la “patética imagen de un pasado de exclusiones”, terminó por motivar el proceso disciplinario que ahora enfrenta.