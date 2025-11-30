La Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades nacionales y regionales extremar los planes de contingencia ante el aumento de la actividad sísmica del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, en el departamento del Cauca.
El llamado se produce después de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantuviera la alerta naranja, nivel que indica una probable erupción en días o semanas.
El Ministerio Público solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como a las autoridades departamentales y municipales, activar los Comités de Emergencia, coordinar protocolos y fortalecer la comunicación con las comunidades indígenas y poblaciones aledañas, que ya sienten los efectos de la reactivación sísmica.
Aumenta la emisión de gases, ceniza y olor a azufre
Desde el cambio de nivel a alerta naranja, el SGC ha registrado señales sísmicas recurrentes relacionadas con movimiento de fluidos, expresadas en eventos tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP). Estas manifestaciones indican una salida continua de gases volcánicos, acompañada de pequeñas emisiones de ceniza cuya dispersión ha dependido del régimen de vientos en la zona.
Uno de los episodios más relevantes se produjo a las 04:06 a.m. del 30 de noviembre, cuando las estaciones reportaron un tremor volcánico continuo asociado a una columna de gases y ceniza que superó los 500 metros sobre la cima del Puracé. Según el SGC, las condiciones climáticas impidieron observar su altura total en las cámaras instaladas alrededor del macizo volcánico.
Los efectos ya se sienten en varios municipios. En Coconuco, Paletará y Puracé, los cabildos indígenas informaron preocupación por el incremento en la emisión de gases y caída de ceniza. En Popayán, habitantes reportaron un fuerte olor a azufre, así como afectaciones en la calidad del aire.
Ante esta situación, organismos de socorro recomendaron a la ciudadanía el uso de tapabocas, protección ocular, verificación de sistemas de agua y evitar actividades al aire libre durante episodios de caída de ceniza. Además, se ordenó la evacuación preventiva de al menos 70 personas en el municipio de Puracé.
Procuraduría pide garantizar atención
El Ministerio Público también insistió en la necesidad de asegurar que las personas evacuadas reciban atención adecuada. La entidad recalcó que se debe garantizar albergues dignos, prestación de servicios esenciales y acompañamiento permanente mientras persista la alerta.
La Procuraduría señaló que la reactivación sísmica del volcán Puracé exige una respuesta articulada entre las autoridades nacionales, departamentales y locales, con foco en la prevención, la gestión del riesgo y la protección de las comunidades que habitan en las zonas de influencia.
Mientras avanzan los reportes del Servicio Geológico Colombiano, las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la actividad del volcán y reiteran que la alerta naranja implica la necesidad de preparación inmediata, sin que ello signifique que una erupción sea inevitable, pero sí que se deben extremar medidas ante cualquier cambio en el comportamiento del sistema volcánico.