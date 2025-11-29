Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro enfrenta “rezagos graves” en áreas clave

Si bien el gobierno Petro avanzó en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 en el último año, persisten «brechas estructurales» que requieren acciones urgentes y una articulación institucional más sólida.
Así lo advirtió el Consejo Nacional de Planeación en su segundo informe de seguimiento del PND, un documento que pone en evidencia rezagos graves en la agenda afrocolombiana, el déficit habitacional, la calidad educativa, la tenencia de tierra para mujeres rurales y el desempeño económico general del país.
Si bien el avance general de los indicadores del PND se sitúa en un 59,18 %, el consejo subraya que este porcentaje no refleja la limitada capacidad del sistema para capturar la realidad diferenciada de los sectores y territorios.
Respecto a la estabilidad macroeconómica, el informe anota que a pesar de una leve recuperación del Producto Interno Bruto (PIB), que creció 2,4 % en el primer semestre de 2025, preocupa la contracción en los sectores de construcción e industria manufacturera, así como los desequilibrios fiscales «que afectan la confianza del mercado».
Además, el consejo señaló que el país enfrenta finanzas públicas preocupantes, con un déficit fiscal que supera el 7 % y una deuda pública que se acerca al 65 % del PIB. También cuestionó que los indicadores de Hacienda no reflejan integralmente la complejidad de la situación fiscal, lo que pone al país es un escenario incierto y envía mensajes negativos a inversionistas y mercados.
Hacia adelante, las dudas provienen de la inversión y su efecto en la sostenibilidad del crecimiento económico. La formación bruta de capital fijo, es decir, xxxx, se contrajo durante cinco trimestres consecutivos entre 2023 y 2024. Actualmente, la inversión como porcentaje del PIB se sitúa en 16,6 %, muy por debajo de la meta promedio del PND de 22,6 %.
Las políticas prometidas que no se han cumplido
El informe de seguimiento del Consejo Nacional de Planeación deja ver escasa ejecución de compromisos en cinco frentes: el sector afrocolombiano, la reforma agraria.
En el primer caso, se alcanza apenas un 38,34 % de cumplimiento en los indicadores del PND dirigidos a sus comunidades, lo que representa un desempeño significativamente inferior al 59,18 % del PND general, lo que lleva a concluir que esta agenda no ha sido priorizada al mismo nivel que otras metas nacionales.
Respecto a la ejecución de la Reforma Agraria y los temas de tierras en general, el informe destaca la ineficiencia en el uso y ejecución del presupuesto ($7,75 billones en 2024) asignado a la Agencia Nacional de Tierras, así como un cumplimiento de solo 0,77 % en la meta del Gobierno de entregar 1,5 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras al final del cuatrienio.