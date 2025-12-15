Procuraduría y Contraloría abren investigaciones por denuncias de contratos sin ejecución en el Fondo Adaptación

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República anunciaron la apertura de investigaciones a partir de las denuncias presentadas por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y gerente (e) del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez.
Las alertas vienen de presuntas irregularidades en varios contratos que registrarían una ejecución presupuestal del 0 %: Hidrodinámica, Senderos para la Paz, La Mojana y la Ruta del Arroz, cuyos montos, en conjunto, superarían los $100.000 millones en recursos públicos comprometidos.
La Procuraduría informó que, además de revisar la ejecución contractual, verificará las denuncias relacionadas con posibles presiones e interferencias políticas de dirigentes de partidos y otras colectividades en los procesos de adjudicación.
En ese contexto, se evaluará la eventual participación de la Fundación San José, así como una presunta interferencia en la interventoría para favorecer al contratista.
Por su parte, la Contraloría General de la República anunció la apertura de una o varias indagaciones preliminares con el fin de establecer, de manera objetiva, si los hechos expuestos podrían configurar un presunto daño fiscal y si ameritan la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.
“Estas indagaciones buscan determinar la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la atención de los efectos del fenómeno de La Niña, así como a las afectaciones ocurridas en La Mojana y otras regiones”, señaló el ente de control.
El lío del Fondo Adaptación y las denuncias
El Fondo Adaptación es un patrimonio autónomo del Gobierno nacional, creado en 2010 tras la emergencia generada por el fenómeno de La Niña. Su misión es reducir la vulnerabilidad del país frente a desastres naturales y al cambio climático, mediante proyectos de reconstrucción, mitigación del riesgo y adaptación climática.
La entidad ejecuta obras en sectores como vivienda, vías, educación, salud, agua potable y reasentamiento de comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo.
En el informe revelado por Angie Rodríguez se documenta una baja ejecución presupuestal y posibles irregularidades en proyectos considerados estratégicos, especialmente en La Mojana y en las obras asociadas a la atención del Fenómeno de La Niña 2010-2011.
Uno de los capítulos más sensibles del documento apunta a la gestión del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, sobre quien recaen varios señalamientos que ahora serán materia de análisis por parte de los organismos de control.