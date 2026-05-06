Producción de café en Colombia ha caído un 28 % en lo corrido del 2026

Datos de la Federación Nacional de Cafeteros dan cuenta de que la producción de café en Colombia, para el mes de abril, vio un retroceso del 1 % al compararse con igual mes del año pasado.
Así mismo, la variación en el año corrido, la producción se desploma 28 % al pasar de 9.383 sacos de 60 kg a casi 7.000 sacos.
En la variación de 12 meses, la producción de café en Colombia retrocede 17 % y se sitúa en 12.407 lo que son casi 2.500 sacos menos que en igual periodo del año 2025.
Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, aseguró que este comportamiento confirma que la cosecha empieza a moverse, aunque con retrasos derivados de las lluvias, especialmente en los departamentos del sur del país, donde la maduración del fruto se ha visto afectada.
Perspectivas para la producción de café en Colombia
“Esperamos que, en mayo, particularmente durante la segunda quincena, comience a reflejarse con mayor claridad la salida de la cosecha. En el acumulado de los últimos 12 meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, la producción llegó a 12,4 millones de sacos, frente a 14,9 millones del periodo anterior, una reducción de -17 %”.
Datos de la misma entidad exponen que, en abril, se exportaron 682.000 sacos, frente a 802.000 en abril de 2025, una disminución de 15 %. En los últimos 12 meses, las exportaciones alcanzaron 11,9 millones de sacos, con una reducción de 7 % frente al periodo anterior.
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“A pesar del contexto, la Federación mantiene una participación sólida en las exportaciones: en los últimos 12 meses exportó 2,5 millones de sacos, creciendo 5 % frente al mismo periodo anterior, alcanzando un 21,1 % de participación. Las importaciones estimadas de los últimos 12 meses fueron de 1,35 millones de sacos, y el consumo interno se ubicó en 2,3 millones de sacos”, señala el informe sobre la producción de café en Colombia.
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