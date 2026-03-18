Producción petrolera en Colombia cayó 3 % en enero; Casanare y Arauca tuvieron las mayores reducciones

Para enero de 2026, la producción de petróleo en Colombia se ubicó en 746.400 barriles diarios, lo que significó una baja de 3 % frente a enero de 2025. Los datos señalaron que las principales caídas se dieron en regiones como Casanare (-6,6 %), Arauca (-13,1 %) y Cesar (-22,4 %). Sin embargo, Putumayo registró incrementos de 6,7 % en su producción frente a enero de 2025.
A pesar de que algunos departamentos mencionados, como Casanare y Arauca, registraron disminuciones, también aportaron gran parte de la producción petrolera en Colombia durante ese periodo.
Los tres campos clave en materia de producción fueron Caño Sur, Acacías y Rubiales, los cuales incrementaron, según lo señaló la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la producción. Los datos también revelaron que la producción conjunta de estos campos fue de 175.800 barriles diarios de petróleo, equivalentes a 23,6 % de la producción nacional.
Cifras segmentadas de los departamentos con mayores aportes
Meta, Casanare, Arauca, Santander y Boyacá fueron las zonas que más aportaron a la producción petrolera, representando 88,1 % del total, siendo Meta el mayor contribuyente con 58,1 %.
Las compañías con más peso
Para enero de 2026, Ecopetrol, SierraCol Energy, Frontera Energy, GeoPark y Gran Tierra Energy fueron las empresas que concentraron la producción en Colombia, aportando 84 % en este rubro. Ecopetrol participó con 62,8 %, SierraCol (6,9 %), Frontera (6,2 %) y GeoPark (5,6 %). Nuevamente, la estatal energética se mantiene como la compañía líder y dominante en la industria petrolera y gasífera colombiana.
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