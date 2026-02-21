En Colombia, millones de personas comienzan el año preguntándose qué estudiar, en qué especializarse o hacia dónde orientar sus profesiones y sus carreras. La decisión no es menor: el mercado laboral atraviesa un proceso de transformación estructural que está redefiniendo qué perfiles serán más contratados y cuáles perderán protagonismo en 2026.
Y es que según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo nacional cerró 2025 en niveles cercanos al 9 %, mientras que la informalidad laboral se mantiene por encima del 55 % en las principales áreas metropolitanas.
Lea también: Precio para aplicar a empleos con el Estado: lo que debe pagar para vacantes de técnicos y profesionales
En este escenario, la pregunta no es cuántos empleos se generarán, sino qué tipo de talento demandarán las organizaciones y empresas, dado que se ha vuelto común escuchar en los hogares el caso de personas que a pesar de haber estudiado, no logran ubicarse laboralmente.
El mercado laboral cambia el foco: de volumen a productividad
De acuerdo con el más reciente análisis de Adecco Colombia, el 2026 estará marcado por un giro estratégico: las empresas priorizarán perfiles con alto impacto en resultados, especialmente en entornos tecnológicos, analíticos y comerciales.
“El mercado laboral colombiano se encamina hacia una transformación profunda en la que la productividad se convertirá en el principal eje estratégico de las empresas”, explica Stephania Di Domenico, gerente de Selección Especializada de Adecco Colombia.
El cambio no ocurre en el vacío. En 2026 confluyen varios factores:
- Aumento de costos laborales.
- Reducción progresiva de la jornada laboral a 42 horas semanales.
- Mayor presión por formalización del empleo.
- Incorporación acelerada de inteligencia artificial y automatización en procesos empresariales.
Todo esto está obligando a las compañías a “hacer más con estructuras más eficientes”, lo que reduce el espacio para contrataciones masivas y eleva el estándar de exigencia en cada vacante.
Las profesiones que más se contratarán en 2026
Según Adecco, los perfiles con mayor proyección este año están asociados a cinco grandes áreas estratégicas:
1. Análisis de datos y ciencia de datos
Las empresas necesitan convertir información en decisiones. Perfiles como analistas de datos, business intelligence, data engineers y científicos de datos serán clave para mejorar márgenes, optimizar inventarios y aumentar productividad.
2. Ciberseguridad
Con el aumento de incidentes digitales en el país —la Policía Nacional ha advertido un crecimiento sostenido de delitos informáticos en los últimos años— las compañías priorizan especialistas en seguridad digital, protección de infraestructura tecnológica y gestión de riesgos cibernéticos.
Puede interesarle: Guía para que su perfil profesional sea más atractivo y consiga trabajo más fácil en 2026
3. Automatización e inteligencia artificial
Ingenieros en automatización, desarrolladores de soluciones con IA y perfiles de integración tecnológica ganan protagonismo en industrias que buscan reducir tareas repetitivas y aumentar eficiencia operativa.
4. Ventas consultivas y comerciales especializados
En un entorno de menor crecimiento, vender requiere mayor sofisticación. Se demandan perfiles capaces de comprender el negocio del cliente, ofrecer soluciones a la medida y sostener relaciones estratégicas de largo plazo.
5. Operaciones con enfoque analítico y sostenibilidad
Talento vinculado a optimización de procesos, transición energética y sostenibilidad empresarial también aparece entre los más requeridos, especialmente en sectores industriales y energéticos.
En contraste, los roles administrativos y transaccionales altamente repetitivos enfrentan mayor riesgo de automatización si no evolucionan hacia funciones más analíticas.
Nuevas reglas de contratación y gestión del talento
La transformación no solo afecta qué se contrata, sino cómo se contrata. “La selección será más rigurosa y basada en evidencia, competencias y potencial de desempeño”, señala Di Domenico. Además, advierte que los modelos migran hacia esquemas por resultados, con métricas claras y menor énfasis en la presencialidad.
El modelo híbrido se consolida como estándar en múltiples roles de oficina, mientras que el trabajo remoto total será más selectivo. La reducción de la jornada laboral obliga a rediseñar turnos, equipos y estructuras, impulsando organizaciones más pequeñas, multidisciplinarias y menos jerárquicas.
La flexibilidad laboral y el bienestar, agrega la experta, “dejan de ser beneficios accesorios para consolidarse como factores reales de decisión, tanto para atraer como para fidelizar a los colaboradores”.
El mercado laboral de 2026 no premia la cantidad, sino la capacidad de generar impacto medible. En palabras del análisis de Adecco, el futuro del trabajo en Colombia “no se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor”.
Le puede interesar leer: Empleos con la Contraloría: así son las preguntas de las pruebas para ser contratado
Y en esa ecuación, las profesiones que combinen tecnología, análisis y visión estratégica serán las que lideren las contrataciones del año.