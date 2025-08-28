Promigas reportó mayores ingresos y avances en consolidación como holding energético regional; utilidad bajó

Promigas presentó sus resultados financieros y operativos correspondientes al segundo trimestre de 2025, en los cuales destacó avances en su estrategia de diversificación, sostenibilidad y consolidación como holding energético regional.
De acuerdo con la compañía, durante el periodo entre enero y junio de este año, los ingresos consolidados llegaron hasta $3,61 billones, lo que representa una variación del 4 % frente al mismo periodo de 2024.
En cuanto a las ganancias, Promigas reportó una utilidad neta de $586.306 millones, cifra inferior en 4,5 % a la registrada en igual periodo del año pasado, cuando se ubicó en $614.310 millones.
De igual manera la empresa informó que, a nivel individual, alcanzó una utilidad neta de $588.168 millones y un Ebitda de $717.754 millones, “logrando una ejecución presupuestal del 107 % en la utilidad esperada para el periodo”.
Otros resultados de Promigas en el periodo
La compañía resaltó que “continúa fortaleciendo su presencia en Colombia y Perú”, con 6,85 millones de clientes conectados en distribución de gas natural y 467.000 en energía eléctrica, con impacto en más de 25 millones de personas.
En el negocio de soluciones energéticas, durante el primer trimestre de 2025 se amplió el portafolio hasta alcanzar 144,2 megavatios (MW), de los cuales 105 MW corresponden a capacidad solar (37 % superior que en el segundo trimestre de 2024) y 39,2 MW a auto y cogeneración a gas.
En el segmento de transporte de gas natural, Promigas fortaleció su infraestructura con la bidireccionalidad en el tramo Barranquilla-Ballena, alcanzando un uso de 66 millones de pies cúbicos diario (MPCD), lo que permite atender la demanda del interior del país, a través de la interconexión con el sistema de transporte del interior en La Guajira.
En materia de distribución de energía eléctrica, a través de CEO – Compañía Energética de Occidente, Promigas ha impactado a 1,5 millones de personas en 38 poblaciones del Cauca, con su gestión con comunidades y territorios durante 15 años. A junio de 2025, CEO alcanzó un total de 467.486 clientes conectados acumulados.