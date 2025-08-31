Promigas y Surtigas acuerdan con Petromil construir nuevo proyecto solar fotovoltaico en la costa Caribe

Promigas, junto a su filial Surtigas, firmó un acuerdo estratégico con el Grupo Petromil para desarrollar un innovador proyecto de energía solar fotovoltaica que impulsará la transición energética en la Costa Caribe colombiana. Este proyecto de energía renovable busca reducir la dependencia de fuentes convencionales y promover la sostenibilidad ambiental.
Proyecto solar fotovoltaico que reduce emisiones de CO2
El proyecto contará con una capacidad instalada de 1,4 MWp, mediante la instalación de 2.293 paneles solares distribuidos en dos plantas de almacenamiento de combustibles y tres puntos de servicio al público en la Costa Caribe. Se estima que esta iniciativa evitará la emisión aproximada de 1.017 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a la capacidad de absorción de 44 hectáreas de bosque.
“En Surtigas estamos convencidos de que las energías renovables y fotovoltaicas son el mejor complemento al gas natural para la transición energética. Estos proyectos no solo promueven una tarifa de energía más competitiva para la industria, sino que también contribuyen a la reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero,” afirmó Santiago Mejía, Gerente General de Surtigas.
Compromiso del Grupo Petromil con la transición energética sostenible
Por su parte, Fernando Ardila, presidente del grupo empresarial Petromil afirma que, para la compañía el inicio de estos proyectos representa un paso estratégico en la transición energética en su matriz de consumo de energía en plantas inicialmente. A su vez depositamos la confianza en Promigas y Surtigas como un aliado importante para el inicio de este proyecto que construye país, alivia la infraestructura energética nacional y contribuye con la mejora ambiental reduciendo la Huella de carbono en el mundo
Diego Pérez, vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas, agregó que “Promigas, junto a sus filiales Surtigas, CEO, Promisol y GdO, está comprometida en ofrecer soluciones integrales, innovadoras y sostenibles con baja intensidad de carbono, brindando a sus clientes una experiencia superior y tarifas competitivas.”
Firma del acuerdo y próximos pasos
La firma del contrato se realizó en un evento protocolario con la participación de Diego Pérez Morales (vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas), Fernando Ardila (presidente del Grupo Petromil) y Santiago Mejía (Gerente General de Surtigas), junto a los equipos técnicos que ejecutarán el proyecto.