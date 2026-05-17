Prosperity consolida su expansión internacional con una apuesta por la democratización de los servicios patrimoniales

La firma Prosperity International Group, fundada inicialmente como una compañía de asesoría tributaria en Colombia, se ha transformado en un grupo empresarial con operaciones en distintos países de América y con planes de expansión hacia Europa.
Así lo explicó su CEO, Juan José Oliveros, durante una entrevista con Valora Analitik en la que detalló cómo la organización evolucionó desde un enfoque jurídico y fiscal hacia un modelo integral de servicios patrimoniales, financieros y corporativos.
Según Oliveros, la compañía nació hace cerca de cinco años junto a su socio José Fernando López, ambos abogados especializados en derecho tributario y con una trayectoria de más de 18 años en temas relacionados con planeación fiscal y patrimonial.
“El proyecto comenzó como una firma enfocada exclusivamente en servicios legales y tributarios, pero nuestros clientes empezaron a pedir apoyo en otras áreas complementarias”, explicó Juan José Oliveros. “Ahí entendimos que existía un nicho desatendido y que podíamos construir una estructura mucho más amplia alrededor de esas necesidades”.
El directivo señaló que, mientras acompañaban a empresarios y familias en procesos de planeación patrimonial, surgieron solicitudes relacionadas con banca de inversión, administración financiera, contabilidad, seguros internacionales y estrategias corporativas. Esa dinámica impulsó la creación de nuevas compañías bajo una misma estructura empresarial.
Actualmente, Prosperity tiene presencia en Colombia, Chile, Panamá y Estados Unidos, además de avanzar en la apertura de una oficina de representación en Madrid, España.
Expansión hacia Europa y crecimiento regional
De acuerdo con Oliveros, la llegada a España responde tanto a razones estratégicas como al incremento de latinoamericanos que han migrado hacia Europa en los últimos años, especialmente hacia España y Portugal.
“Esperamos que en los próximos meses ya podamos tener una oficina de representación en Madrid y posteriormente una operación jurídica con abogados locales”, afirmó el CEO de Prosperity. “España representa un mercado interesante por el flujo de personas que buscan alternativas de planeación patrimonial y beneficios fiscales”.
El ejecutivo agregó que Madrid fue seleccionada debido a las ventajas tributarias que ofrece frente a determinados activos y estructuras patrimoniales, aspecto que ha despertado interés entre empresarios y familias latinoamericanas.
Con esta expansión, la organización busca fortalecer su cobertura internacional. Según Oliveros, Prosperity ya trabaja en alrededor de 21 jurisdicciones y se ha consolidado como una “multilatina” especializada en protección y crecimiento patrimonial.
La empresa reúne servicios jurídicos, tributarios, financieros, contables, de relaciones públicas y de gobierno corporativo bajo un modelo de atención integral.
“Hoy ofrecemos un acompañamiento 360 para nuestros clientes”, sostuvo Juan José Oliveros. “La idea es que una persona o una familia puedan encontrar en un mismo grupo empresarial todas las herramientas necesarias para organizar y proteger su patrimonio”.
Además del crecimiento geográfico, la compañía ha ampliado su estructura corporativa. Actualmente cuenta con 15 socios distribuidos en Latinoamérica y Estados Unidos, integrados por abogados, contadores, administradores, expertos financieros y profesionales en comunicación estratégica.
Crecimiento sostenido y fortalecimiento del modelo de negocio
El CEO de Prosperity aseguró que el grupo empresarial ha mantenido un crecimiento anual superior al 30 %, impulsado principalmente por la diversificación de servicios y el fortalecimiento de su unidad de multifamily office en Panamá.
Según explicó, esta línea de negocio está enfocada en la administración integral del patrimonio de familias empresarias y clientes con distintos niveles de activos.
“Hemos tenido un crecimiento de doble dígito desde nuestros primeros años”, indicó Oliveros. “El multifamily office ha tenido una acogida importante porque permite centralizar servicios financieros, legales, tributarios y patrimoniales en una sola estructura”.
El directivo destacó que Panamá se ha convertido en un punto estratégico para la operación regional debido a su posición como centro financiero y empresarial para América Latina.
Asimismo, señaló que la meta de Prosperity es mantener un crecimiento promedio entre el 30 % y el 35 % anual durante los próximos cinco años. En el caso específico del multifamily office, las proyecciones son incluso mayores.
“Creemos que esta unidad puede crecer entre 35 % y 40 % anual en los próximos años”, afirmó. “En Europa y Estados Unidos este modelo existe desde hace décadas, pero en América Latina todavía es relativamente nuevo y hay un amplio potencial de desarrollo”.
La apuesta por democratizar la planeación patrimonial
Uno de los principales enfoques de Prosperity, según explicó Juan José Oliveros, es eliminar la percepción de que los servicios de planeación tributaria y patrimonial están reservados únicamente para grandes fortunas.
El ejecutivo insistió en que este tipo de herramientas también pueden beneficiar a personas con patrimonios medios o pequeños, especialmente en procesos de sucesión y organización familiar.
“Nosotros creemos firmemente en la democratización de estos servicios”, aseguró. “La planeación fiscal y patrimonial no debe ser exclusiva para millonarios. Cualquier persona puede acceder a mecanismos legales que le permitan proteger sus activos y facilitar la transferencia de patrimonio”.
Como ejemplo, mencionó la figura de la fiducia civil, un mecanismo jurídico que puede ayudar a evitar largos procesos de sucesión y reducir cargas tributarias para los herederos.
“Una persona con un apartamento de valor medio puede acudir a una notaría y estructurar una fiducia civil sin necesidad de realizar inversiones desproporcionadas”, explicó Oliveros. “Eso puede evitar trámites judiciales complejos y facilitar que los bienes lleguen directamente a sus hijos”.
El CEO señaló que muchos procesos sucesorales en Colombia suelen extenderse durante años y generan costos importantes tanto desde el punto de vista jurídico como tributario.
“Lo que buscamos es que las familias entiendan que existen herramientas legales accesibles para organizar su patrimonio de forma eficiente”, agregó.
Servicios integrales para empresas y personas
La estrategia de Prosperity también contempla el fortalecimiento de servicios contables y financieros con tarifas competitivas frente a grandes firmas internacionales.
Según Oliveros, varias de las compañías que hacen parte del grupo empresarial están orientadas a acompañar a personas naturales y empresas en procesos tributarios, preparación de declaraciones de renta y administración financiera.
“Nuestro objetivo es ofrecer soluciones rápidas, eficientes y con costos razonables”, indicó. “Muchas veces las personas creen que estos servicios son inaccesibles, pero nosotros queremos demostrar que pueden estar al alcance de distintos perfiles de clientes”.
La compañía también trabaja en áreas relacionadas con seguros internacionales, relaciones públicas y gobierno corporativo, con el propósito de consolidar un ecosistema de servicios empresariales y patrimoniales.
Para Prosperity, el crecimiento regional dependerá de la capacidad de integrar especialistas de distintas disciplinas bajo una misma visión corporativa.
“Hemos construido una estructura basada en socios locales con conocimiento específico de cada mercado”, explicó Juan José Oliveros. “Eso nos ha permitido expandirnos de manera gradual y entender las necesidades reales de nuestros clientes”.
Una visión enfocada en Latinoamérica
Aunque la firma proyecta continuar su expansión internacional, el enfoque principal seguirá concentrado en América Latina y en el fortalecimiento de servicios patrimoniales para familias y empresarios de la región.
Oliveros reiteró que la organización busca posicionarse como una alternativa integral frente a modelos tradicionales de asesoría jurídica y tributaria.
“Prosperity es una propuesta de acompañamiento completo para personas, familias y empresas”, concluyó. “Nuestro mensaje es claro: la planeación fiscal y patrimonial no debe verse como un privilegio de unos pocos, sino como una herramienta de crecimiento y protección para cualquier ciudadano”.