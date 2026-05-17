Rumbos que podría tomar la economía global hacia 2050: escenarios para el futuro y cómo prepararse

Durante los próximos 25 años, dependiendo de cómo evolucionen las dinámicas mundiales, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) global podría desacelerarse a apenas un 1,8 % o dispararse al 5,0 % anual, y el tamaño de la economía mundial podría multiplicarse entre 1,6 y 3,4 veces frente a su dimensión actual.
El nuevo informe “Beyond Tomorrow: Four Scenarios for the World of 2050”, elaborado por el BCG Henderson Institute (BHI), el think tank de Boston Consulting Group (BCG), anticipa futuros posibles escenarios basándose en un siglo de datos históricos y en el análisis de más de 100 megatendencias tecnológicas, geopolíticas, climáticas y económicas
Entre los hallazgos más reveladores del reporte, se proyecta que el comercio mundial podría retroceder hasta representar solo un 35 % del PIB global, niveles similares a los de la Guerra Fría, o mantenerse cerca del 60 % actual.
Asimismo, el estudio advierte que el gasto en defensa podría escalar hasta un 7 % del PIB mundial, y que la generación de electricidad baja en carbono variará entre un 55 % y un abrumador 90 % del total.
En ese contexto, el ejercicio estratégico ofrece entornos económicos cuantificables para que las organizaciones evalúen sus estrategias y resiliencia.
“Al considerar las distintas trayectorias que podría tomar el mundo, los líderes tienen la oportunidad de prepararse frente a un rango de resultados y tomar decisiones que se sostengan en condiciones muy diversas”, asegura el estudio.
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Y, al tiempo, detalla cuatro entornos operativos distintos que redefinirán el mundo corporativo:
Abundancia de IA (AI Abundance): Un escenario de hiperproductividad donde la cooperación global en torno a la IA impulsa el crecimiento y la energía baja en carbono. El PIB mundial se triplica, mientras que la automatización permite que las horas de trabajo promedio caigan un 25 %, haciendo comunes las semanas laborales de tres o cuatro días en algunas regiones.
En segundo lugar, bloques Enfrentados (Battling Blocs): Las tensiones geopolíticas dividen al mundo en bloques desvinculados y priorizan la seguridad por sobre la colaboración. El comercio mundial se desploma revirtiendo décadas de globalización y el gasto militar sube a niveles altísimos del 7 % del PIB global. Bajo esta presión, el crecimiento económico se estanca en un 1,8 % anual
Posteriormente, Coalición Climática (Climate Coalition), es decir, una serie de fenómenos meteorológicos extremos obliga al mundo a priorizar la resiliencia. Los mercados de carbono se expanden globalmente, la participación de los combustibles fósiles sin mitigación cae drásticamente del 81 % actual al 35 % y la economía global crece de forma moderada a un 2,5 % anual
Por último, Darwinismo Digital (Digital Darwinism): El progreso tecnológico avanza sin regulación, concentrando el poder en corporaciones líderes y naciones ricas en tecnología. El PIB crece un robusto 4 % anual, pero la desigualdad se dispara: el 1 % más rico concentra casi la mitad de la riqueza mundial y el trabajo tradicional es reemplazado masivamente por contratos a corto plazo y empleos inestables mediados por algoritmos.
No obstante, a pesar de la incertidumbre sobre qué escenario predominará, el informe de BCG destaca cinco decisiones estratégicas de bajo riesgo que las empresas deben implementar desde hoy:
Mejorar la resiliencia estructural, enfocada en reequilibrar la estrategia priorizando la resiliencia por sobre la eficiencia extrema para mantener la continuidad operativa en un entorno volátil.
También reinventar el talento frente a la IA y la demografía para construir estrategias para el trabajo intergeneracional, con roles más flexibles y un reclutamiento más amplio ante el envejecimiento poblacional.
Adoptar un enfoque modular para las arquitecturas de tecnología y datos que permita adaptarse a innovaciones aceleradas.
Adicional a eso, desarrollar capacidades internaspara detectar cambios en regulaciones, geopolítica y recursos, actuando con rapidez ante ellos.
Finalmente, prepararse para tomar mayor responsabilidad en el bienestar de los trabajadores, la resiliencia local y las necesidades de las comunidades.