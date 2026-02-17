Protección registró un crecimiento de 13,9 % en cesantías

Protección obtuvo resultados destacados en el recaudo de cesantías al cierre de la temporada 2026, creciendo por encima del promedio de la industria. La Compañía registró un incremento del 13,9%, frente al 12,82% del sector; además, alcanzó una participación del 31,1% de los trabajadores colombianos, ratificando la confianza de sus clientes y de las empresas que ven en las cesantías una herramienta para comprar futuro.
Este desempeño también refleja la facilidad operativa y la simplicidad que Protección ofrece para realizar la liquidación y el pago de las cesantías, convirtiendo este proceso en una experiencia ágil, confiable y alineada con sus compromisos hacia el talento humano.
Actualmente, la Compañía cuenta con 3,8 millones de clientes en cesantías y administra $15,3 billones en este producto, impulsando una cultura de ahorro fortalecida a través de educación financiera y acompañamiento continuo.
“Ahorrar las cesantías en Protección es comprar futuro, es anticipar hoy las oportunidades que permitirán materializar metas importantes para la construcción del bienestar financiero. Estas cifras muestran que, con constancia y una buena estrategia, las cesantías pueden convertirse en una reserva fundamental para alcanzar metas de vida”, afirmó Juan David Correa, presidente de Protección.
En un contexto de ajustes económicos y transformaciones en el mercado laboral, las cesantías se consolidan como un mecanismo fundamental de resiliencia financiera para los trabajadores y sus familias. Por eso, cobra especial relevancia la manera como Protección ha fortalecido su propuesta de valor con asesorías personalizadas, herramientas digitales para seguimiento del ahorro y contenidos pedagógicos que orientan el uso estratégico de este recurso y en general del ahorro y la inversión con mirada de largo plazo.
“En Protección hemos evolucionado hacia un ecosistema de bienestar financiero e inversiones que acompaña a las personas a tomar decisiones informadas y a convertir este ahorro en un impulso real para sus metas futuras. Ese potencial se multiplica cuando está acompañado de educación financiera”, agregó Correa.
Este resultado refleja también el reconocimiento del sector empresarial a una gestión eficiente, cercana y alineada con las necesidades de sus equipos. Para las organizaciones, una adecuada administración de las cesantías es un componente clave de su propuesta de valor y su compromiso con el bienestar integral.
Finalmente, Protección hace un llamado a los trabajadores para cuidar sus cesantías y evitar retiros innecesarios, preservándolas para momentos de contingencia como el desempleo o para materializar proyectos que transforman su bienestar financiero.
Con estos resultados, la Compañía reafirma su propósito: acompañar a las personas a transformar cada aporte en oportunidades reales para cumplir sus metas.
