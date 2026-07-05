Providencia obtiene recertificación como Empresa B y consolida su modelo de triple impacto

Providencia, empresa colombiana del sector agroindustrial de la caña de azúcar, recibió su recertificación como Empresa B, con un puntaje superior al obtenido en 2021, cuando se convirtió en el primer ingenio azucarero del mundo en alcanzar esta certificación.
Entre los elementos que respaldaron la recertificación fueron el modelo de economía circular de Providencia, con el que la compañía aprovecha integralmente la caña de azúcar para generar energía renovable, biocombustibles y otros subproductos, en línea con una operación que articula eficiencia productiva con gestión responsable.
Esta visión también se refleja en iniciativas como el Colegio Providencia, fundado en 1961 y reconocido como la obra social más grande del sector azucarero, que a lo largo de su historia ha contribuido a la formación de 3.500 graduados. De igual manera, el Parque Ecológico Providencia, un espacio de conservación de más de 524 hectáreas que protege 30 nacimientos de agua y alberga más de 300 especies de aves.
“Esta recertificación confirma la consistencia de un trabajo colectivo que involucra a toda la organización y que se expresa en decisiones concretas sobre cómo operamos, cómo nos relacionamos con las comunidades y cómo entendemos nuestro impacto ambiental y social”, afirmó Angie Riascos, directora de sostenibilidad de Providencia.
De esta manera, Providencia consolida un modelo de crecimiento que combina competitividad con impacto social y ambiental, así como el potencial de la agroindustria de la caña de azúcar para aportar soluciones sostenibles al desarrollo del país.
¿Qué es la certificación como Empresa B?
La certificación como Empresa B se ha consolidado como un referente internacional para identificar a las organizaciones que integran el impacto social y ambiental en su modelo de negocio.
Otorgada por B Lab, organización sin ánimo de lucro que promueve este estándar a nivel global, la certificación reconoce a compañías que cumplen estándares verificables de desempeño, responsabilidad y transparencia. Actualmente, existen más de 10.600 Empresas B en el mundo, 1.818 en América Latina y 369 en Colombia.
La certificación tiene una vigencia de tres años y contempla un proceso de recertificación que exige a las empresas sostener y fortalecer sus prácticas a lo largo del tiempo. En América Latina, este proceso cuenta con el acompañamiento de Sistema B, socio regional del movimiento.
“La recertificación de Providencia es relevante porque demuestra que una empresa tradicional con escala, con historia y con una operación compleja, puede sostener este nivel de rigor en temas de sostenibilidad a lo largo del tiempo; no con narrativa, sino con datos auditados, estatutos modificados y decisiones concretas sobre territorio, comunidad y gobernanza”, comenta Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B Colombia.