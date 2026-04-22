Próximo gobierno de Colombia estaría en riesgo de default dice el CARF; Petro responde

El presidente Gustavo Petro le respondió a Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), por las críticas que hizo al estado de las finanzas del país.
Según Ramírez, el próximo gobierno tendrá que hacer un ajuste fiscal o enfrentará un riesgo de default, en otras palabras, no podrá pagar las deudas.
De acuerdo con el comité, la próxima administración deberá hacer un ajuste del 4 % del PIB.
El primer mandatario no negó la deuda, pero apuntó a que la solución es aprobar una reforma tributaria dónde los “grandes rentistas de la especulación” paguen impuestos: “Los ricos improductivos deben pagar impuestos y no habrá ninguna crisis fiscal”.
Y añadió: “Esto el CARF debió decírselo a la Comisión Económica del Senado cuando discutían y hundían las leyes de financiamiento del Estado. Mientras la economía y el empleo crezcan, la deuda se hará sostenible, si la tasa real de interés queda por debajo de la tasa real de crecimiento de la economía”.
Petro pasó la responsabilidad a las votaciones del próximo 31 de mayo: “Es una decisión fácil de tomar por el Congreso y por la Junta Directiva del Banco de la República del año entrante. Todo depende del voto del pueblo”.
El pronóstico del CARF para 2027
El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Carlos Ramírez, advirtió que el país está obligado a trazar una ruta para recuperar la sostenibilidad de la deuda, pero el ajuste se ha retrasado, lo que aumentará su magnitud.
Según el CARF, el próximo gobierno deberá hacer un ajuste cercano al 4 % del PIB, un esfuerzo inédito frente a experiencias pasadas. Este implicaría combinar mayores ingresos, recorte de gastos y reducción del peso de la deuda.
Ramírez alertó que no actuar podría llevar a una situación de insostenibilidad e incluso a un default.
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