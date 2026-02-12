Ecopetrol e ISA desarrollaron un proyecto de infraestructura eléctrica para mejorar la eficiencia operativa de la refinería de Barrancabermeja. La obra consistió en la construcción de dos líneas de distribución eléctrica en circuito sencillo, cada una con capacidad de 60 megavatios (MW) a 34,5 kilovoltios (kV).
Ahorros por US$6 millones y menor consumo de gas en Barrancabermeja
Esta capacidad es equivalente al consumo de energía de 200.000 familias colombianas al mes. Con esta nueva conexión, la refinería reduce paradas por fallas eléctricas, disminuye el consumo de gas y optimiza los costos de energía. El proyecto generará ahorros cercanos a US$6 millones anuales, de los cuales aproximadamente US$2,4 millones corresponden a la reducción de paradas y cerca de US$3,4 millones al ahorro operacional en el consumo de gas.
Además, Ecopetrol podrá liberar eventualmente 6,5 GBTU de gas natural al día para el mercado nacional, volumen comparable con el 10 % de la demanda de Gas Natural Vehicular en Colombia.
De acuerdo con Ecopetrol, la nueva conexión también amplía la capacidad para recibir energía proveniente de proyectos de autogeneración remota, especialmente solar y eólica, y garantiza el respaldo necesario para enfrentar escenarios de contingencia.