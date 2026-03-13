Proyectos urbanísticos tendrán cambio significativo: Gobierno Petro hará nueva exigencia desde esta fecha

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció recientemente una modificación en los documentos utilizados para la solicitud de licencias urbanísticas en Colombia. La medida corresponde a una actualización en la identidad visual de los formatos oficiales empleados en estos trámites, un ajuste que tiene carácter exclusivamente gráfico y que no altera los requisitos técnicos ni los procedimientos vigentes para los solicitantes.
La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1051 de 2025, normativa a través de la cual se implementan cambios en la presentación de los formularios institucionales utilizados en los procesos de radicación de licencias urbanísticas. Según explicó la entidad, la actualización no introduce modificaciones en el contenido de los documentos ni en la información que deben suministrar los ciudadanos o los profesionales del sector de la construcción.
De acuerdo con el Ministerio, el propósito de esta actualización es unificar la imagen institucional de los formatos oficiales que hacen parte de los trámites urbanísticos. Con ello se busca mejorar la identificación de los documentos y facilitar su uso por parte de ciudadanos, arquitectos, ingenieros, constructores y autoridades locales encargadas de revisar las solicitudes.
La medida contempla ajustes gráficos en varios de los formatos utilizados habitualmente en los procesos de licenciamiento urbanístico en el país. Entre ellos se encuentra el Formulario Único Nacional (FUN), considerado el instrumento principal para la radicación de solicitudes relacionadas con proyectos de urbanización, construcción, ampliación o subdivisión de predios.
La actualización gráfica también incluye otros documentos complementarios utilizados dentro del mismo trámite. Entre ellos se encuentra el anexo relacionado con construcción sostenible, el formato destinado a la revisión técnica de proyectos y la guía de diligenciamiento del FUN, documento que orienta a los usuarios sobre la forma correcta de completar el formulario.
¿Desde cuándo comenzará a aplicarse el cambio?
Con el fin de facilitar la adopción de los nuevos formatos, la Resolución establece un periodo de transición durante el cual podrán utilizarse tanto las versiones anteriores como las actualizadas de los documentos.
Hasta el 15 de marzo de 2026, las curadurías urbanas y las alcaldías municipales podrán continuar recibiendo solicitudes de licencias urbanísticas presentadas con los formatos previos. Este plazo busca evitar interrupciones en los procesos administrativos y permitir que los usuarios se familiaricen con los nuevos documentos.
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A partir del 16 de marzo de 2026, el uso de los formatos con la identidad visual actualizada será obligatorio para la radicación de nuevas solicitudes. En consecuencia, cualquier trámite presentado después de esa fecha deberá emplear exclusivamente las versiones renovadas de los formularios.
El Ministerio recomendó a los ciudadanos y a los profesionales del sector verificar previamente que estén utilizando los documentos vigentes antes de iniciar el proceso de radicación. Esta verificación, señaló la entidad, permitirá evitar retrasos en la evaluación de las solicitudes.
Asimismo, se indicó que las alcaldías, distritos y curadurías urbanas deberán garantizar la divulgación de los nuevos formatos durante el periodo de transición. Para ello, las autoridades locales deberán publicar los documentos actualizados en sus portales institucionales y en otros canales informativos que faciliten el acceso de los usuarios a la documentación oficial.