Puerto de Buenaventura reporta descongestión, pero advierte que problemas de fondo siguen sin resolver

Liborio Cuéllar, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, actualizó el estado de la logística del puerto y fue enfático: se avanza, pero no hay margen para bajar la guardia.
Cuéllar le contó a Valora Analitik que el martes se celebró una reunión en Buenaventura convocada por la viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, con la participación del superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, la Alcaldía de Buenaventura, los operadores portuarios, los patios de contenedores y representantes de navieras internacionales.
El objetivo fue hacer un balance de la situación y coordinar acciones. El diagnóstico general es positivo en el corto plazo.
«Se nota una mejora notable en la congestión portuaria y en las vías», señaló Cuéllar, quien atribuyó los avances al trabajo sostenido de todos los actores: los puertos operando 24/7, los patios de contenedores también en jornada continua, el concesionario atendiendo los tramos pendientes y la industria privada financiando diez agentes de policía para organizar el tráfico.
«Uno podría decir que estamos volviendo a la normalidad, pero eso no puede hacernos descuidar, porque de fondo no se han resuelto los problemas estructurales», advirtió.
Los pendientes de fondo
Cuéllar identificó dos grandes tareas sin resolver. La primera es la doble calzada Buga – Buenaventura: destacó la urgencia de terminarla, especialmente la vía alterna. La segunda es la expansión portuaria, que según él debe ser una decisión de Estado.
«El gobierno que sea, en los próximos cuatro años tiene que definir el futuro del Pacífico y de Buenaventura: hacia dónde queremos ir y qué clase de expansión necesitamos», afirmó.
El dragado, ¿listo para contratar?
Sobre el dragado de Buenaventura, Cuéllar confirmó que el Gobierno tiene el compromiso de entregar todos los estudios y permisos antes del 7 de agosto, dejando el proceso listo para que la siguiente administración solo tenga que contratar.
