Habi recibe financiación de BBVA Spark por US$40 millones para su operación; ya suma US$100 millones en crédito

La plataforma inmobiliaria Habi anunció el cierre de una nueva línea de financiamiento por $150.000 millones (cerca de US$40 millones) con BBVA Spark, recursos que destinará a fortalecer su operación en Colombia y acelerar su crecimiento en el mercado local.
Esta operación se suma a una línea de crédito por US$60 millones obtenida en México, con lo que la compañía completa cerca de US$100 millones en financiamiento regional.
Los recursos estarán dirigidos a ampliar su capacidad de inversión en activos residenciales y continuar el desarrollo de tecnología para facilitar procesos de compraventa de vivienda a mayor escala.
En Colombia, donde más del 90 % del ahorro de los hogares está concentrado en vivienda, Habi ha desarrollado un modelo basado en datos e inteligencia artificial que le permite optimizar procesos de valuación, análisis de riesgo y cierre de transacciones.
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Operación y alcance de Habi en Colombia
Desde su creación, la compañía ha participado en más de 66.000 transacciones y ha acompañado a más de 40.000 familias en procesos de compra, venta o financiamiento de vivienda.
“En BBVA Spark apostamos por compañías que están resolviendo problemas estructurales en sectores clave de la economía”, señaló Eduardo González, country manager para Colombia y Argentina de la entidad, al destacar el uso de tecnología y datos en el modelo de la empresa.
Por su parte, Sebastián Noguera, presidente y cofundador de Habi, afirmó que el financiamiento permitirá “acelerar nuestra capacidad de acompañar a millones de familias colombianas” en decisiones relacionadas con vivienda.
La operación se da en un contexto en el que el mercado inmobiliario en Colombia enfrenta retos de liquidez y acceso a financiamiento, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a reducir tiempos de transacción y mejorar la eficiencia del sector.