BID Invest, el brazo de inversión en el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, otorgó una financiación de hasta US$50 millones a un patrimonio autónomo constituido por Inversiones MCN S.A.S., más conocida como Habi.
Se trata de una proptech de origen colombiano dedicada a agilizar la compra y venta de viviendas para familias de ingresos bajos y medios en Colombia.
La operación consistió en un préstamo estructurado que incluye un tramo comprometido de hasta US$25 millones, otorgados en pesos colombianos, y un tramo no comprometido por el mismo monto, respaldados por una cartera de créditos comerciales con garantía hipotecaria.
Recursos para fortalecer el modelo tecnológico de Habi
Los recursos permitirán a Habi continuar desarrollando su modelo tecnológico para facilitar transacciones inmobiliarias, reducir los tiempos y costos de las operaciones de adquisición y administración de inmuebles, así como mejorar el acceso a capital para sus clientes.
Con esta transacción, también se promueven negocios para aquellas familias que tradicionalmente enfrentan mayores barreras en el mercado inmobiliario.
Al mismo tiempo, reforzará las soluciones de liquidez dirigidas a propietarios de vivienda, apoyando a Habi en la expansión de alternativas de financiación ágiles y eficientes.
La firma Cuatrecasas asesoró a BID Invest en la operación. El equipo estuvo liderado por el socio Juan Carlos Puentes, con el acompañamiento de los abogados Catalina Herrera, Verónica Hernández, Daniel Salazar, Daniel Valderrama, Pablo Amorocho, María Garavito y Susana Liévano, del área de Finance; y Juanita Calderón y Alejandro Manrique, de Corporate-M&A.