¿Qué esperar de Kevin Warsh, el elegido por Trump para ser nuevo presidente de la FED?

El presidente estadounidense Donald Trump oficializó la nominación de Kevin Warsh, de 55 años, como el próximo presidente de la Reserva Federal, marcando el inicio de lo que él mismo calificó como un «cambio de régimen» en la política económica de Estados Unidos.
Warsh, quien sucederá a Jerome Powell cuando su mandato expire en mayo, llegaría a la institución con la promesa de revolucionar su funcionamiento, de acuerdo con la lectura de los analistas.
La decisión de Trump se produce en medio de meses de ataques públicos y una relación fracturada con Jerome Powell. El mandatario ha criticado duramente al presidente actual por no recortar las tasas de interés con la rapidez deseada, llegando a calificarlo de «imbécil» y «gran perdedor».
La disputa escaló recientemente con la apertura de una investigación penal contra Powell por reformas civiles hechas en los edificios de la FED, una medida que el actual presidente del banco central considera una represalia política del mandatario por defender la independencia de la institución.
Warsh: un hombre de Wall Street y Washington
Kevin Warsh (Albany, Nueva York) se graduó con honores en Políticas Públicas con énfasis en economía y estadística en la Universidad de Stanford y luego obtuvo un doctorado en Derecho en Harvard, donde estudió la intersección entre derecho, economía y política regulatoria.
Antes de entrar en la esfera pública, forjó su carrera en el departamento de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley, donde fue vicepresidente y director ejecutivo.
Su experiencia no es solo teórica; ha sido asesor económico en la Casa Blanca de George W. Bush y actualmente es miembro de la Hoover Institution, un prestigioso centro de pensamiento conservador.
Kevin Warsh no es un desconocido para la Reserva Federal. En 2006, se convirtió en el gobernador más joven de la historia del organismo, con solo 35 años.
Durante su mandato (2006-2011) fue una figura clave en la respuesta a la crisis financiera de 2008, actuando como puente entre la FED y Wall Street debido a su experiencia bancaria.
Sin embargo, renunció en 2011, antes de terminar su mandato, en medio de diferencias con el banco central. En ese entonces, Warsh se mostró en desacuerdo con la flexibilización cuantitativa (una herramienta de política monetaria mediante la cual el banco central compra bonos en el mercado abierto con el objetivo de estimular la economía), al considerar que la FED estaba expandiendo su jurisdicción de forma indebida.
¿Qué puede esperar el mercado de su presidencia?
Históricamente, Warsh ha sido descrito en política monetaria como un «halcón» (hawk), por su tendencia a favorecer tasas de interés más altas y una vigilancia estricta sobre la inflación.
Sin embargo, los analistas creen que el economista ha mostrado una evolución reciente que lo alinea con los intereses de la administración Trump. De hecho, lo han descrito como el «gemelo de política monetaria» de Trump.
Bajo su mando, los mercados esperan recortes de tasas, pues Warsh sostiene que la productividad generada por la Inteligencia Artificial permitirá bajar la inflación de forma natural, lo que daría margen a la FED para reducir las tasas de interés de manera más agresiva sin generar recalentamiento económico.
También es de conocimiento público, de acuerdo con las declaraciones entregadas, que uno de sus objetivos centrales es reducir el balance por liquidez de la FED (actualmente en US$6,6 billones) y regresar a un sistema de «reservas escasas», disminuyendo la intervención del banco central en los mercados de bonos.
Además, Warsh busca una coordinación más estrecha entre la FED y la Casa Blanca (Departamento del Tesoro), algo que algo que rompe con la tradición de independencia estricta del banco central y encaja con el deseo de Trump de tener mayor influencia en las decisiones monetarias.
Sin embargo, el camino no estará exento de obstáculos, pues Warsh deberá primero obtener la confirmación del Senado y, posteriormente, enfrentar la tarea de ganarse la confianza de sus colegas en el comité para implementar sus reformas sin desestabilizar el sistema financiero.
