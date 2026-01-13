Los bancos centrales en el mundo emitieron este martes un comunicado defendiendo al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Jerome Powell, tras la apertura de una investigación en su contra.
“Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente Jerome H. Powell”, dijeron en una declaración conjunta los jefes de los bancos centrales, incluida la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.
La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos. Por lo tanto, es fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática, añadieron.
Powell ha servido con “integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público”, afirma el comunicado.
Otros firmantes de la declaración fueron los jefes de los bancos centrales de Brasil, Suiza, Suecia, Dinamarca, Corea del Sur, Australia y Canadá.
¿Por qué llega la investigación contra Powell?
El mensaje de solidaridad con Powell llega después de que el jefe de la FED emitiera una declaración el domingo por la noche confirmando que los fiscales federales habían iniciado una investigación criminal sobre la renovación de US$2.500 millones de la sede del banco central en Washington, DC, y su testimonio relacionado ante el Congreso.
Powell, quien ha estado bajo presión sostenida del presidente estadounidense Donald Trump para bajar las tasas de interés, dijo que la investigación fue el resultado de la frustración del presidente para reducir las tasas tan rápido y tanto como quisiera.
Recomendado: Encuesta revela que el reemplazo de Powell en la FED apoyaría recortes más rápidos de las tasas
“La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal establece las tasas de interés en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell en una declaración en video tuiteada por la cuenta X de la FED.
Para Powell, todo se trata de si la FED “podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación”, dijo Powell.