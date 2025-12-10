El mismo día en el que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) tomará una nueva decisión respecto al rumbo de la política monetaria, CNBC publicó una encuesta con otro de los temas que inquieta sobre la entidad: el reemplazo de Jerome Powell.
La encuesta de diciembre muestra que el 84 % cree que el presidente Donald Trump designará a Hassett, director del Consejo Económico Nacional, para dirigir el banco central. Sin embargo, solo el 11 % cree que eso es lo que el presidente debería hacer.
En contraste, los números muestran que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, es el favorito del 47 % de los encuestados, seguido de Kevin Warsh con el 23 %. Pese a estos nombres, solo el 5 % de los encuestados cree que Trump elegirá a alguno de los dos.
Es importante mencionar que la preocupación del mercado por Hassett parece centrarse en su compromiso con el doble mandato y la independencia de la FED.
El periodo de Powell culmina en mayo del próximo año, pero desde ya empiezan a hacerse las apuestas por su nuevo sucesor.
Tal como establecen las normas estadounidenses, el presidente de EE. UU. (Trump) nombra al candidato que lideraría la FED y posteriormente el Senado debe aprobar la nominación por mayoría simple.
Si es aprobado, el nominado asume el cargo por un periodo de cuatro años, aunque en ocasiones su periodo como miembro de la Junta puede ser distinto y más largo.
¿Qué tendencia se espera del próximo presidente de la FED?
En cuanto a la postura frente al avance de los recortes de la tasa de interés en el país, el 76 % de los encuestados por CNBC cree que el próximo presidente de la Fed adoptará una postura más moderada que Powell; es decir, será más rápido en recortar los tipos si el mercado laboral se debilita y más lento en subirlos ante una inflación superior al objetivo.
Una mayoría del 51 % cree que es probable que el próximo presidente de la FED cumpla con los deseos del presidente de bajar los tipos, frente al 41 % que cree que actuará con independencia.
Finalmente, hay que decir que en cuanto a la reunión de hoy, los encuestados esperan un recorte de política monetaria agresivo, es decir, un recorte seguido de una pausa. Sin embargo, también muestran profundas divisiones sobre si la Reserva Federal debería recortar o no.
Si bien el 87 % cree que la FED reducirá las tasas, solo el 45 % piensa que debería hacerlo.