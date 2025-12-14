Tras la pandemia, el mercado laboral atravesó una transformación. Entre los cambios más perceptibles se incluyen los hábitos de trabajo y la percepción de los trabajadores frente a sus tareas y preferencias en torno al lugar en el que las desarrollan.
Una encuesta realizada por el Inalde y el Centro Conciliación Familia y Empresa (ConFyE) analizó que tan conformes se sienten los colaboradores respecto a la modalidad de trabajo que desempeñan y la calidad de su experiencia.
Los resultados en Colombia evidenciaron que el trabajo remoto encabeza la lista como el modelo predilecto entre los empleados. De acuerdo con el informe, el 42 % de los encuestados trabaja de esta manera entre uno y dos días por semana, mientras que el 17 % lo hace cinco días o más.
Percepción del trabajo remoto
En términos de flexibilidad, el 27 % de los participantes destacó que esta modalidad le permite contar con descansos en los momentos que se considere necesario, además un 42 % hizo énfasis en que laboral de manera remota elimina las restricciones en torno al lugar donde realizan sus tareas, sin que esto represente un limitante para completarlas.
El 42 % de los encuestados también señaló que este tipo de trabajo no interfiere en su concentración y un 47 % añadió que laborar con este modelo les permite ser más eficaces a la hora de cumplir con sus objetivos y entregables.
A eso se le suma que un 40 % considera que desde que trabaja remotamente sus hábitos alimenticios han visto una mejoría; mientras que un 23 % ha observado una disminución en su condición física.
En cuanto a la comunicación, un 47 % enfatizó que esta no se ve afectada ni con su jefe inmediato ni con sus pares. Estos hallazgos evidencian que lo determinante no es el lugar de trabajo, sino la organización de las tareas, el nivel de confianza y la claridad de los objetivos.
“Sin límites y normas, la flexibilidad puede traducirse en mayor interferencia y eventual desgaste. Ahí es donde cobra relevancia establecer políticas de desconexión digital, implementar protocolos de comunicación eficientes y promover un liderazgo orientado a resultados más que al control presencial”, destacaron los autores del reporte.
¿Están dispuestos a retroceder?
El estudio mostró que la posibilidad de regresar a un esquema totalmente presencial aún despierta resistencia.
Según la encuesta, el 58 % de los participantes manifiesta que no aceptaría de buena manera esta medida, el 17 % lo haría con desagrado, el 36 % buscaría otro empleo y el 5 % incluso consideraría renunciar.