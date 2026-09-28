Rama Judicial solicita a MinHacienda adición de $1,9 billones a su presupuesto de 2027 ante estrechez fiscal

La Rama Judicial de Colombia, a través del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda y al Congreso de la República una adición presupuestal de $1,9 billones para la vigencia fiscal de 2027.
La petición, remitida oficialmente el 24 de septiembre y disponible al final de este artículo, busca ajustar la asignación del sector para financiar necesidades que califican apremiantes como el reconocimiento de la bonificación judicial a cerca de 40.000 trabajadores, la ampliación de la planta de personal y despachos, los gastos recurrentes de funcionamiento y el pago de sentencias y conciliaciones.
Esta solicitud se produce en medio de una fuerte tensión fiscal, pues diversos sectores han advertido al Gobierno que los recursos que les fueron asignados son insuficientes para responder a sus compromisos mínimos operativos.
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De hecho, desde el inicio del trámite legislativo, la Rama Judicial ya había manifestado su desacuerdo con el techo inicial fijado por el Ejecutivo, señalando que mientras sus necesidades totales alcanzan los $17,57 billones, la apropiación inicial propuesta apenas incorporaba $11,53 billones, lo que implica un desfinanciamiento superior a $6 billones.
La solicitud recuerda que aunque las comisiones económicas del Congreso habían avalado un incremento preliminar de $100.000 millones para la administración de justicia ordinaria, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ratificó que dicha suma resultaba marginal ante el déficit real del sector.
El reclamo de la justicia no es el único. Durante la concertación de la ponencia para primer debate, la presión de otros rubros obligó a reconfigurar partidas internas: el sector salud logró una adición de $2 billones destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tras recortes en Hacienda, mientras que deporte recibió $99.100 millones adicionales.
En contraste, para financiar parte de estos ajustes, se acordó un recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Cronograma del Presupuesto General en el Congreso
El 14 de septiembre, las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron el monto total del presupuesto por $634,9 billones, manteniendo la cifra fijada por el Ministerio de Hacienda.
Luego, el pasado 23 de septiembre, las comisiones Terceras y Cuartas dieron el aval en primer debate al articulado y a la ponencia oficial del Gobierno donde se detalle la distribución del monto total por sectores.
El proyecto de ley pasa ahora a discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, debates que se espera arranquen de manera oficial la próxima semana. El Congreso de la República cuenta como plazo máximo hasta la medianoche del 20 de octubre para conciliar y aprobar el texto definitivo.
De no alcanzarse un acuerdo final en las plenarias antes de dicha fecha, el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones tendría que ser expedido mediante decreto por el Ejecutivo.
Texto completo de la solicitud aquí