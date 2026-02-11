Ranking de ganancias de las comisionistas de bolsa en Colombia en 2025: utilidades crecieron 15,42 % frente a 2024

Así como el mercado financiero tuvo grandes transformaciones durante 2025, las sociedades comisionistas de bolsa que operan en el mercado colombiano también vivieron un año con movimientos corporativos.
Además, fueron actores fundamentales del empuje que tuvo el mercado accionario en Colombia durante 2025, que vio un crecimiento de 49,4 % en el MSCI Colcap, principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y con varias acciones marcando precio récord.
Con este contexto, las 16 comisionistas vigentes al corte de 2025 sumaron ganancias por $332.738 millones, que se traduce en un crecimiento de 15,42 %, si se tiene en cuenta que en 2024 las utilidades de estas compañías habían sumado $288.292 millones.
Al entrar en el detalle del balance de cada una de las comisionistas, 10 de ellas lograron incrementar sus utilidades, incluso con recuperaciones destacadas; mientras que otras cinco vieron contracciones en su utilidad. De las firmas activas en Colombia, solo una registró pérdidas el año pasado.
Hay que decir que, para esta publicación, se tomaron los resultados de fin del ejercicio (2025) reportados ante la Superintendencia Financiera de Colombia, sin tomar en cuenta utilidades o pérdidas de periodos anteriores.
Ranking de comisionistas de bolsa en Colombia en 2025
La firma que logró una utilidad más alta el año pasado fue Credicorp Capital, que reportó $80.419 millones y es, además, la comisionista que operó un mayor monto en acciones locales. Sin embargo, su utilidad se contrajo 1,62 % frente al 2024.
En segundo lugar aparece Valores Bancolombia, que pasó de ganar $41.490 millones en 2024, a $65.342 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 57,49 %; mientras que BTG Pactual reportó utilidades por $52.060 millones, aunque con un descenso de 3,80 %.
Vale mencionar que dos de las tres empresas que aparecen liderando las ganancias de las comisionistas son las oficinas locales de firmas internacionales (Perú y Brasil).
Estas fueron las firmas que más aumentaron sus positivos
Al ver la que tuvieron variaciones más notorias, hay que destacar a Citivalores, que para 2024 había reportado unas ganancias por $41 millones y ya para el cierre del año pasado esta cifra ascendió a $1.873 millones.
Un movimiento similar se vio en Aval Casa de Bolsa, que pasó de una utilidad de $829 millones en 2024 a $10.914 millones en 2025. Progresión, que ha venido consolidando su oferta (con los antiguos portafolios de Global e Itaú), también avanzó desde una utilidad de $767 millones en el 2024, hasta $4.971 millones el año anterior.
Al ver el otro lado de la tabla, la única sociedad que reportó pérdidas fue Vinci Compass, con un negativo de $206 millones, mientras que otras vieron una reducción de sus ganancias.
En el caso de Acciones & Valores, las utilidades cayeron 90,45 %, alcanzando $1.355 millones en 2025, seguida de DaviBank Comisionista (antes Scotia Securities), que ganó $1.173 millones, un 47,06 % menos que en 2024.
Comisionistas más activas en el mercado
En un reporte reciente, la Bolsa de Valores de Colombia reveló cuáles fueron las comisionistas que tuvieron los mayores volúmenes de negociación en distintos segmentos. Es decir, las que movieron más dinero.
En el caso del mercado local, Credicorp Capital aparece en primer lugar con $13,5 billones, seguida por LarrainVial con $10,4 billones, mientras que BTG Pactual logró $8,7 billones.
Al ver los intermediarios líderes en el Mercado Global Colombiano LarrainVial lidera los montos con $2,1 billones y detrás aparecen Valores Bancolombia, con $1,3 billones, y Acciones & Valores con $1,2 billones.
En e-trading, Valores Bancolombia reportó los mayores montos ($1,7 billones), seguida por Acciones & Valores ($1,6 billones) y Davivienda Corredores ($0,8 billones).
