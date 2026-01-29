Entrevista | Desde $50.000 se puede invertir y obtener ganancias con Valores Bancolombia

Si bien el mercado accionario en Colombia tuvo un 2025 con una valorización cercana al 50 %, y en lo que va de este año su crecimiento bordea el 20 %, la bolsa no es la única opción que tienen los colombianos para generar rentabilidades.
Jorge Arango, presidente de Valores Bancolombia, explicó en entrevista con Valora Analitik la importancia de diversificar el portafolio, además de la relevancia de otras opciones, como los fondos de inversión colectiva.
¿Cómo les fue a ustedes en 2025?
Como compañía nos fue muy bien. La verdad es que los resultados financieros de Valores Bancolombia son espectaculares: Un crecimiento y una rentabilidad neta superior al 57 %, especialmente enfocado en dos rubros.
El primero, las comisiones de los fondos de inversión colectiva; hemos crecido muchísimo en FIC. Y lo segundo, las comisiones también en renta variable y renta fija, más el crecimiento de nuestro bróker dealer, que es Cibest Capital Miami, donde hemos tenido muy buen desempeño.
¿Cómo son las participaciones en el portafolio?
Nosotros tenemos un supermercado financiero, tenemos todos los productos disponibles a nivel local e internacional. Estamos muy enfocados en fondos de inversión colectiva, tanto en Colombia como internacionalmente.
Más del 75 %, casi el 80 % de los ingresos provienen de fondos de inversión colectiva, donde tenemos toda la mezcla completa: fondos de renta fija, monetarios, de renta variable, balanceados, alternativos, internacionales, todo el abanico de opciones.
Las acciones son quizá más sonoras, ¿cómo leen el mercado local?
El mercado de renta variable en Colombia, venimos diciéndolo yo creo que ya más de dos años, tiene unos precios muy atractivos todavía en determinadas especies. El año pasado nos dio la razón, se desatrasó muchísimo; el mercado de renta variable en general creció casi 50 %.
Este 2026 arrancó ya con cerca de 20 % por ciento, pero todavía hay oportunidades en el mercado de renta variable. Todavía hay acciones que las puedes buscar, inclusive en las Top Picks, las cinco acciones que estamos recomendando, donde tenemos precios objetivos y lo que creemos nosotros.
Pero, en general, cuando tienes un portafolio de largo plazo, deberías tener un porcentaje en renta variable con un perfil moderado. O sea, es muy normal tener un portafolio de renta variable.
Y eso sí, aguantar también cuando tengas descensos, cuando tengas desvalorizaciones, porque ese es el problema o el error que comete mucha gente: dice que el portafolio es de largo plazo, pero ante cualquier disminución de la renta variable, automáticamente lo vende. Es un error. Hay que aguantar, hay que mantenerse invertido.
¿Qué tanto espacio tienen los inversionistas naturales?
Ahí te tengo buenas noticias. Nosotros, inclusive, en Bancolombia, desde $50.000 puedes abrir fondos de inversión colectiva. O sea, estamos democratizando las inversiones. Hemos tenido muchísima atracción del retail, de la persona natural que tiene bajos montos de inversión.
Pero hay que derribar el mito de que para invertir hay que ser millonario; eso no es verdad. Desde $100.000 puedes invertir en acciones en Colombia, y hemos logrado capturar muchísimo, hemos crecido muchísimo, pero nos falta demasiado.
Cuando tú haces un análisis, tener el dinero en una cuenta de ahorros o tener dinero en renta fija, estás dejando plata sobre la mesa. La rentabilidad de un portafolio balanceado es mejor. Entonces, te contesto en dos frentes.
La gente no quiere invertir solo en acciones; lo que la gente quiere es que le digan en qué invertir. El acompañamiento que tenemos que hacer es: tengo un portafolio moderado, diversificado, que incluya acciones. No es invertir solo en acciones o escoger una sola acción, sino hacer la inversión completa.
Entonces, la gente sí quiere invertir, y nuestro logro es acompañarlos con la seguridad técnica, para que ellos no digan: compro o no compro esta acción, vendo o no vendo esta acción.
¿Qué tienen planeado para este 2026?
La plataforma InvestBot, que hoy está en Valores Bancolombia, es un desarrollo muy grande. Hoy tenemos ahí cuatro fondos de inversión donde, de acuerdo con tu perfil, te vamos acompañando, y desde $50.000 puedes abrir InvestBot.
Estamos trabajando muchísimo en crecer de la mano de todos los inversionistas locales, para que el mercado de capitales sea atractivo. Yo creo que nuestra labor en la educación financiera es acercar a la gente, que las inversiones ni son complejas, ni son inversiones para gente sofisticada.
¿Qué rol esperan ustedes en la integración de nuam?
El mercado integrado es tener un mercado más grande, con más emisores, con más inversionistas y con más liquidez. Es un gana-gana. Nosotros le creemos al mercado integrado.
Bancolombia está dentro del mercado integrado, vamos a estar ahí y tenemos muy buenas perspectivas de que tengamos más liquidez y mejores emisores, y por lo tanto sea muy atractivo para nuevos inversionistas. Vemos oportunidades por todo lado en el mercado.
¿Cómo analiza las transformaciones en el sistema financiero?
El mercado colombiano es muy grande. La consolidación, las fusiones y las adquisiciones se dan no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Lo ves en Estados Unidos, lo ves en Inglaterra y lo ves en España.
Entonces, Colombia sigue siendo un mercado muy atractivo. Lo ha demostrado no solamente la atracción de personas que vienen a conocer nuestro país, sino la inversión extranjera directa y la inversión de portafolio.
Entonces, yo creo que estas consolidaciones son movidas normales de un mercado dinámico. No nos afecta ni nos preocupa. Creemos que el mercado colombiano va a seguir creciendo y es muy atractivo.