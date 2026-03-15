Independizarse, mudarse a un lugar más amplio o comprar vivienda propia son decisiones que suelen marcar una etapa de la vida. Sin embargo, en muchas ciudades del mundo ese paso se ha vuelto cada vez más complejo por cuenta de los precios de los inmuebles y los arriendos.
Desde 2012, el informe ‘Mapping the World’s Prices’, elaborado por el Deutsche Bank, evalúa el panorama global del costo de vida, incluyendo la cantidad de dinero que se requiere para comprar o alquilar un apartamento. En total, el estudio se centra en el comportamiento de los precios en las 69 urbes con mayor relevancia para los mercados financieros.
A partir de esa muestra, el análisis compara cuánto cuesta acceder a una vivienda en distintas partes del mundo, ya sea a través de la compra o del arriendo, y permite identificar cuáles son las ciudades donde el mercado inmobiliario ejerce mayor presión sobre el bolsillo de los hogares.
El panorama en Bogotá
Con base en los datos del 2025, el reporte evidencia que el precio por metro cuadrado para comprar un apartamento en el centro de Bogotá ronda los US$1.718 (cerca de $6,3 millones al cambio actual). Es decir, adquirir un inmueble de este tipo resulta 1,8 % más barato que hace cinco años, cuando el valor se ubicaba en US$1.812 ($6,7 millones).
En contraste, los arriendos han visto un incremento. El costo mensual de alquilar un apartamento de tres habitaciones en la misma zona de la capital es cercano a los US$815 ($3 millones), casi un 7 % más que lo que valía en 2020 ($2,8 millones).
En el caso de un espacio de una sola habitación, el valor del arriendo mes a mes es de aproximadamente US$451 ($1,6 millones). En otras palabras, los precios se han incrementado un 12,4 % en los últimos años ($1,4 millones).
El estudio del Deutsche Bank también muestra otro dato de peso al calcular cuánto del ingreso disponible le queda a un hogar después de pagar el arriendo de un apartamento de tres habitaciones en Bogotá.
Considerando un salario mensual promedio de US$375 ($1.384.561), el indicador se ubica en -US$65 (-$241.000), lo que sugiere que, bajo los supuestos del estudio (dos personas con salario promedio alquilando un apartamento de tres habitaciones), el ingreso del hogar no alcanzaría para cubrir el costo del alquiler.
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El mapa en Latinoamérica
Una mirada a otras ciudades de América Latina permite dimensionar mejor este comportamiento. Los datos del informe muestran que los precios de compra y arriendo también han tenido variaciones relevantes en varios mercados de la región.
En el caso de Ciudad de México (México), el precio promedio del metro cuadrado para comprar un apartamento en el centro es de US$3.533 ($13,1 millones); mientras que rentar un espacio de una o tres habitaciones cuesta al mes cerca de US$1.002 ($3,7 millones) y US$2.121 ($7,8 millones), respectivamente.
En Buenos Aires (Argentina) el panorama es algo diferente. El precio medio del metro cuadrado para adquirir un apartamento en una zona central es de US$2.699 ($10 millones). Por su parte, el arriendo mensual de un apartamento de una habitación se ubica cerca de los US$648 ($2,4 millones) y el de tres habitaciones alrededor de US$1,166 ($4,3 millones).
Pasando a Santiago de Chile (Chile), el informe muestra que comprar un apartamento en el centro implica pagar, en promedio, US$2.633 ($9,7 millones) por metro cuadrado. En el mercado de arriendos, el alquiler mensual de un apartamento de una habitación ronda los US$509 ($1,8 millones), mientras que el de tres habitaciones se ubica cerca de los US$989 ($3,6 millones).
No obstante, el precio de la vivienda no cuenta toda la historia. Al analizar cuánto ingreso disponible le queda a un hogar después de pagar el arriendo, bajo el supuesto antes descrito, las diferencias entre ciudades son marcadas.
En Ciudad de México, el indicador se ubica en -US$416 (-$1,5 millones), lo que sugiere que el ingreso del hogar no alcanzaría para cubrir el alquiler. En contraste, en Buenos Aires el resultado es de US$299 ($1,1 millones), mientras que en Santiago asciende a US$691 ($2,5 millones), lo que indica que, después de pagar el arriendo, los hogares aún contarían con un mayor margen de ingreso disponible.
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Las ciudades con los costos más altos
Tomando solo como referencia los costos de venta y del arriendo, el estudio clasifica las urbes donde los valores son más elevados.
En ese sentido, a pesar de una caída cercana al 20 % en los últimos cinco años, Hong Kong continúa encabezando la lista de las ciudades con el precio por metro cuadrado más alto. Para 2025, este indicador alcanzaba los US$25.946 ($95 millones).
El ‘top’ 5 lo completan, en ese orden: Zúrich (Suiza), con un costo de US$23.938 ($88,7 millones); Singapur, con US$22.955 ($85,1 millones); Seúl (Corea del Sur), con US$22.875 ($84,8 millones) y Ginebra (Suiza), con US$21.491 ($79,4 millones).
Del lado de los arriendos, Nueva York (Estados Unidos) encabeza la lista, con un costo mensual promedio para un apartamento de tres habitaciones de US$8.388 ($31 millones).
A la ‘Gran Manzana’ le siguen Singapur, con US$6.216 ($22,9 millones); Boston (EE. UU.), con US$6.091 ($22,5 millones); Londres (Inglaterra), con US$5.560 ($20,6 millones); San Francisco (EE. UU.), con US$5.424 ($20,1 millones) y Zúrich (Suiza), con US$4.955 ($18,3 millones).
En conjunto, los datos muestran que el desafío de acceder a vivienda no depende únicamente del precio de los inmuebles, sino también de la relación entre ingresos y costo de vida en cada ciudad.