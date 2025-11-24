Real Madrid blinda a Linda Caicedo hasta 2031: ¿Cuánto ganará?

Real Madrid Femenino confirmó la renovación del contrato de Linda Caicedo hasta el 30 de junio de 2031, consolidando a la joven jugadora colombiana como una pieza clave para el proyecto a largo plazo.
Esta extensión se produce tras su llegada al club en 2023, cuando la atacante apenas tenía 18 años.
Desde su debut con el Real Madrid, Caicedo ha disputado 99 partidos y ha anotado 26 goles, una producción destacada para su edad. En su corta pero intensa trayectoria con el club, ha ratificado su proyección para marcar la diferencia.
A nivel individual, Caicedo acumula reconocimientos tempranos: fue ganadora del Golden Girl 2023, incluida en el FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el equipo ideal de la IFFHS.
Además, terminó como segunda mejor jugadora en los premios The Best 2023 y su gol contra Alemania en el Mundial Femenino 2023 fue elegido el mejor del torneo.
Con la Selección Colombia, Caicedo debutó con la absoluta apenas con 14 años. Ha sido subcampeona de la Copa América Femenina en 2022 y 2025, y en la edición más reciente fue parte del once ideal.
Detalles del contrato de Linda Caicedo con el Madrid
Aunque Real Madrid no ha publicado cifras oficiales, en medios se estima que su salario mensual ronda entre 25.000 y 35.000 euros, lo que equivale a aproximadamente $110 a $155 millones, según informes de prensa.
Además, se afirma que su contrato original incluyó una prima de fichaje cercana a 250.000 euros, cifra que algunos medios atribuyen a su llegada al club como agente libre.
En cuanto a los derechos de imagen, se ha reportado que Linda comparte el 50 % con el Real Madrid, lo que podría contribuir de forma significativa a sus ingresos totales.
Informes adicionales calculan que su salario anual sería de alrededor de 360.000 euros, según fuentes que traducen ese monto a más de $1.200 millones por año.
Otros datos clave sobre Linda Caicedo
- Comparación salarial: A pesar de sus rendimientos, el salario de Linda sigue siendo modesto si se compara con el de algunas figuras masculinas.
Medios estiman su ingreso entre 360.000 euros al año, una cifra alta para el fútbol femenino, pero significativamente inferior a los sueldos más altos en la élite masculina.
- Compromiso a largo plazo: Firmar hasta 2031 con el Real Madrid no solo le da a Caicedo estabilidad deportiva, sino también financiera. A sus 20 años, se asegura un vínculo de seis años más, algo inusual para una jugadora tan joven y evidencia la visión del club sobre su proyección.
- Curiosidad contractual: Su contrato original, según medios de prensa, vencía en junio de 2026. Con esta renovación, el Real Madrid agrega cinco años extra, un plazo muy ambicioso para un talento emergente.
Con esta renovación, Real Madrid no solo retiene a una de sus jóvenes figuras más brillantes, sino que envía un mensaje claro: Linda Caicedo es parte fundamental de su plan deportivo y comercial.