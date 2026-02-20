Recaudo de cesantías en Colombia supera los $18 billones al inicio de 2026

Las contribuciones de los empleadores a las cesantías alcanzaron niveles récord este año, consolidando esta prestación como un pilar fundamental de la protección social de los trabajadores, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia.
Entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026, el recaudo por concepto de cesantías causadas en 2025 ascendió a $18,16 billones, lo que representa un incremento nominal del 12,82 % y del 7,34 % real en comparación con el año anterior.
De este total, el 77,9 % de los pagos ($14,15 billones) se realizó a través de las administradoras privadas (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), mientras que el 22,1 % restante ($ 4,01 billones) fue gestionado por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
El desglose por entidades muestra que Porvenir lideró el recaudo con $7,18 billones, seguido por Protección con $5,65 billones.
Balance de 2025: Máximo histórico en ahorros
Al cierre de 2025, el ahorro de los 10,8 millones de afiliados a las administradoras privadas alcanzó un máximo histórico de $26,1 billones, reflejando un crecimiento del 17 % respecto a 2024. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, destacó que este resultado se logró pese a un entorno de crecimiento económico moderado e inflación elevada.
Las cifras también revelan que el año pasado, los trabajadores retiraron un total de $11,7 billones, un 9,4 % más que en 2024.
La terminación de contrato se consolidó como el principal motivo de retiro, sumando $4,1 billones, lo que equivale al 35,6 % del total.
Por otra parte, los recursos destinados a vivienda representaron el 54 % de los retiros totales. Específicamente, se utilizaron $3,3 billones (28,6 %) para mejora de vivienda o liberación de deuda, y $2,9 billones (25,3 %) para la adquisición de vivienda nueva.
El rubro de educación experimentó un crecimiento del 17,9 % anual, con retiros por $1 billón, representando el 8,5 % del total.
Los empleadores tenían plazo hasta el 14 de febrero de 2026 para consignar esta prestación. Así mismo, los intereses sobre las cesantías, correspondientes al 12 % anual, debieron ser pagados directamente a los trabajadores el 31 de enero de 2026.
