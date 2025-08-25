Viene importante reducción en el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha: Esta será la baja

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) dio a conocer una importante reducción en el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha.
De acuerdo con la entidad, el cambio se empezará a aplicar desde los próximos días, atendiendo también llamados de atención de algunas entidades locales.
Los usuarios verán en sus próximas facturas la reducción en el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha y las reducciones dependerán de las zonas en las que se encuentren ubicados.
La directora ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, dijo que la medida quedó ya en firme mediante en la resolución 1017 de 2025.
¿Cuánto bajará el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha?
- Bogotá: el recorte será del 2,6 % en el consumo de agua y del 3,4 % en alcantarillado
- Soacha: la baja será significativa, llegando hasta el 11,8 %
- Gachancipá: habrá un recorte del 2,5 % en sus recibos
De acuerdo con la funcionaria, la decisión se toma también teniendo en cuenta la “política de servicios públicos del Gobierno del Cambio, basada en el principio de tarifas justas, con el objetivo de que los ciudadanos paguen únicamente por los beneficios reales”.
Entre las causas para ordenar la baja en el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha, Mogollón explicó que se ha estado cobrando a los suscriptores por obras de inversión no ejecutadas.
“Debido a que ya no se consideran necesarias para garantizar la calidad y continuidad en el servicio. Sesenta proyectos de inversión cobrados no se llevarán a cabo y, por lo tanto, no deberían haberse cobrado”, concluyó la funcionaria.
Recomendado: ¿Inflación en Colombia dejará de bajar?: Esto podría pasar
Se espera que los cambios en el recibo del agua en Bogotá y Soacha ya se empiecen a ver efectuados. Según el DANE, los precios de los servicios públicos también están explicando la variación más alta de lo previsto de la inflación.