Inflación en Colombia Finanzas personales

Viene importante reducción en el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha: Esta será la baja

Una circular del Gobierno explica lo que puede pasar con el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha

Por: -
Recibo del agua en Bogotá y Soacha tendrá importante rebaja
Imagen: Generada con IA de Gemini

Compártelo en:

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) dio a conocer una importante reducción en el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha.

De acuerdo con la entidad, el cambio se empezará a aplicar desde los próximos días, atendiendo también llamados de atención de algunas entidades locales.

recibo del agua en Bogotá y Soacha
Factura de servicios públicos. Foto: Valora Analitik

Los usuarios verán en sus próximas facturas la reducción en el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha y las reducciones dependerán de las zonas en las que se encuentren ubicados.

La directora ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, dijo que la medida quedó ya en firme mediante en la resolución 1017 de 2025.

recibo del agua en Bogotá y Soacha
Foto: Alcaldía de Bucaramanga

¿Cuánto bajará el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha?

  • Bogotá: el recorte será del 2,6 % en el consumo de agua y del 3,4 % en alcantarillado
  • Soacha: la baja será significativa, llegando hasta el 11,8 %
  • Gachancipá: habrá un recorte del 2,5 % en sus recibos

De acuerdo con la funcionaria, la decisión se toma también teniendo en cuenta la “política de servicios públicos del Gobierno del Cambio, basada en el principio de tarifas justas, con el objetivo de que los ciudadanos paguen únicamente por los beneficios reales”.

Entre las causas para ordenar la baja en el precio del recibo del agua en Bogotá y Soacha, Mogollón explicó que se ha estado cobrando a los suscriptores por obras de inversión no ejecutadas.

“Debido a que ya no se consideran necesarias para garantizar la calidad y continuidad en el servicio. Sesenta proyectos de inversión cobrados no se llevarán a cabo y, por lo tanto, no deberían haberse cobrado”, concluyó la funcionaria.

recibo del agua en Bogotá y Colombia
Foto: Archivo Valora Analitik

Recomendado: ¿Inflación en Colombia dejará de bajar?: Esto podría pasar

Se espera que los cambios en el recibo del agua en Bogotá y Soacha ya se empiecen a ver efectuados. Según el DANE, los precios de los servicios públicos también están explicando la variación más alta de lo previsto de la inflación.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Servicios Públicos en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar