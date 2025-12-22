Reconocido árbitro del fútbol colombiano es sancionado de por vida por decisión polémica

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol sancionó de manera definitiva al árbitro Jhon Hinestroza, prohibiéndole ejercer el arbitraje profesional en Colombia. La decisión implica su salida total de competencias oficiales y su eliminación del panel arbitral profesional del país.
La medida se produce en un contexto de constante revisión del arbitraje nacional, donde las polémicas han sido recurrentes a pesar de la incorporación de tecnología y programas de formación para los jueces.
Hinestroza queda inhabilitado para dirigir encuentros organizados por Dimayor. Según información divulgada por el portal especializado El Var Central, la sanción se resumió con la frase: “Lo borraron de por vida”. Esta decisión ha generado debate sobre la aplicación de criterios disciplinarios, ya que casos anteriores de errores arbitrales resultaron en sanciones menos severas.
El origen de la sanción se remonta a un partido de 2024 entre Once Caldas y Deportes Tolima, durante instancias finales del torneo. Hinestroza sancionó incorrectamente una mano clara a favor del equipo blanco, lo que desató críticas inmediatas. Desde ese momento, dejó de aparecer en designaciones oficiales y su carrera comenzó un proceso de declive hasta que, más de un año después, se confirmó la sanción de por vida.
Impacto de la sanción en el arbitraje colombiano
La exclusión de Hinestroza del panel profesional afecta la estructura del arbitraje nacional, reduciendo la experiencia disponible para dirigir partidos de alto nivel. Actualmente, la Dimayor cuenta con aproximadamente 50 árbitros profesionales activos, y la salida de un juez con trayectoria deja un vacío que deberá ser cubierto por figuras emergentes.
Comparado con otros deportes, un solo árbitro profesional equivale a un 2 % del total de jueces en competencias de primer nivel, lo que muestra la magnitud de la pérdida en el fútbol colombiano.
El caso también resalta la presión que enfrentan los árbitros. Según estadísticas de Dimayor, en los últimos tres años se han reportado más de 120 episodios controvertidos en torneos profesionales, lo que evidencia un incremento del 15 % respecto al trienio anterior. La incorporación del VAR y sistemas de revisión no ha eliminado los errores, pero ha cambiado la forma en que se documentan y sancionan las decisiones arbitrales.
Hinestroza, de 43 años, se convierte en el primer árbitro sancionado “de por vida” por un error puntual en la historia reciente del FPC, lo que subraya la severidad del castigo y genera un precedente disciplinario en el fútbol colombiano.
La sanción de Hinestroza marca un contraste con la carrera de otros árbitros que cometieron errores similares pero recibieron amonestaciones temporales. Además, el retiro de un árbitro con escarapela FIFA y más de 10 años de experiencia profesional es poco común en Colombia, donde la mayoría de los jueces finalizan su carrera por edad o decisiones personales.
Recomendado: De Rodrigo Holgado a Lance Armstrong: Estas son las 10 sanciones deportivas más duras de la historia
Con la sanción, la Comisión Arbitral busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad y el rigor en la toma de decisiones arbitrales, mientras el fútbol colombiano continúa ajustando sus protocolos para garantizar transparencia y confianza en el arbitraje profesional.