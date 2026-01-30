Este 30 de enero se desarrolla en Bogotá una nueva versión del evento Gestión y Estrategia de Mercadeo del Año (GEMA) desarrollado por P&M, en el que participaron los representantes de áreas marketing de más de 20 compañías.
Desde el año 2018 esta firma lidera un programa que destaca a las compañías que, a través de su gestión de estrategia de mercadeo, dinamizan el mercado, propician el crecimiento de la cadena de servicios de mercadeo, contribuyen al desarrollo de país, son modelo a seguir y sirven de inspiración para otras organizaciones.
De acuerdo con Carlos Fernando Vega, director general de P&M, parte de la misión de estos espacios es analizar cómo se resignifica el rol de anunciantes. “Queremos darle una mirada integral para mostrar lo que se hace en la industria”.
Al final de la jornada se desarrollará la premiación que reconoce el trabajo de las mejores estrategias. En 2025, algunas de ellas fueron Bancolombia, KFC, Buchanan’s, Coca Cola, Koaj, entre otras.
¿Qué se espera para el futuro del marketing en 2026?
Para dar un contexto del entorno en el que se encuentra el ‘marketing’ y la publicidad este año, Camilo Herrera, fundador de Raddar, habló sobre los desafíos que permanecen con coyunturas económicas y políticas.
“Todo lo que entendíamos que era válido, ahora ya no es válido. Tenemos un periodo de incertidumbre. Todo esto nos termina contando que el que está improvisando es el consumidor”, Camilo Herrera, presidente de Raddar.
Explica que hoy hay más o menos el 10 % de los empleados formales y el 4 % de informales con salario mínimo y que, con el incremento de diciembre, la cifra en este rango podría aumentar hasta el 25 %.
“2026 no va a ser un año de aumento de precios, va a ser un año de reto de costos. Y el mundo de los anunciantes y la publicidad va a estar retado en sus tripas mismas, hay que cuidar cada centavo que tengamos y ser más eficientes con la ejecución de lo que tenemos porque al mismo tiempo de todo lo que está pasando nos entra la ejecución de la reforma laboral”, relató.
En consecuencia, agregó, el tema de la activación de marcas, la ejecución en punto de venta, los esquemas logísticos de distribución, las cadenas de producción, el manejo de insumos se va a ver completamente transformado.
“Lo que entendemos como marca va a ser una garantía para que el consumidor tenga el producto final correcto, pero esa marca tiene que estar sostenida con unas decisiones empresariales racionales por parte de los equipos directivos que estén más pendiente de cuidar cada peso en las estructuras de costos que estar buscando -en un momento como este- procesos de inversión y reestructuración”, finalizó.