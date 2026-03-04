Red 5G de Claro amplía su cobertura y llega a dos nuevos territorios 

Claro avanza en la expansión de su infraestructura 5G en el territorio nacional. La empresa anunció la llegada de su red a San Andrés y Leticia, consolidando así su presencia en 59 ciudades y municipios de Colombia.
Rodrigo de Gusmao, presidente de la empresa en el país, destacó que este aterrizaje demuestra que su apuesta por la conectividad es nacional y equitativa.
“Estamos llevando tecnología de última generación no solo a los grandes centros urbanos, sino también a regiones históricamente apartadas, donde la conectividad es clave para el desarrollo”, resaltó el directivo.
Actualmente, la red 5G de Claro tiene más de 2.200 estaciones base activas y ya soporta más del 16 % del tráfico total de la compañía. En las zonas con este tipo de cobertura, el indicador supera el 35 %, evidenciando la aceleración que ha tenido la adopción de la tecnología.
Además del despliegue en esos dos nuevos territorios, la empresa destacó el fortalecimiento de su servicio en estas zonas.
De acuerdo con el más reciente reporte “Yo mido la calidad” de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a enero de 2026 Claro es el operador que registra las mayores velocidades de Internet móvil en San Andrés, con 18,92 Mbps, y en Providencia, con 30,36 Mbps.
En el caso de Leticia, la compañía alcanza 13,20 Mbps en descarga y 9,74 Mbps en carga, consolidando su apuesta por liderar en conectividad en regiones apartadas del país.
