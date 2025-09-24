Esto pasaría con las EPS en Colombia con la reforma a la salud alternativa

Norma Hurtado, senadora de la Comisión Séptima por el Partido de La U, dio a conocer la propuesta de reforma a la salud alternativa a la iniciativa propuesta por el gobierno Petro.
De acuerdo con el documento, se busca tener un consenso entre lo que proponen desde el Gobierno y la necesidad de encontrar soluciones puntuales e inmediatas.
Dijo Hurtado que esta propuesta no es la reforma a la salud del gobierno Petro y tampoco contempla el archivo como única solución a los problemas ya expuestos.
“No se trata de estatizar todo. Nuestra propuesta mejora lo que funciona del sistema actual y corrige lo que está en crisis”, dijo sobre la propuesta que va a ser discutida por el Congreso.
Una de las iniciativas de las iniciativas clave de la propuesta alternativa se centra en que el Estado asume el riesgo financiero y las EPS se transformarán en Gestoras de Salud y Vida para la gestión del riesgo en salud de los pacientes.
Otros cambios clave propuestos a la reforma a la salud del gobierno Petro
Lo anterior teniendo en cuenta que ya no manejarán los recursos del sistema. Pues lo que se busca es garantizar pagos rápidos y directos a hospitales y clínicas, como lo propone también el documento oficialista.
“Además, proponemos crear un sistema único de información y un sistema nacional de auditoría que vigilen los recursos en tiempo real”, explicó la senadora Norma Hurtado sobre lo que pasaría con la reforma a la salud.
Adicionalmente, propone el documento un proceso de saneamiento de deudas, pagos al día y nuevos recursos, como lo sería el IVA social, impuestos saludables, 1 % del PIB, entre otros, para estabilizar el sistema.
“La UPC se calculará con estudios técnicos avalados por universidades y definidos por el Consejo Nacional de Salud, sin retroceder en el derecho fundamental a la salud. Habrá atención primaria fortalecida: más CAPS, atención domiciliaria, telemedicina y equipos para llegar a zonas rurales y apartadas”, explica Hurtado.
Finalmente, el documento alterno de la reforma a la salud busca el saneamiento fiscal con créditos especiales y pagos directos para saldar deudas históricas con hospitales y trabajadores de la salud.
Estas nuevas fuentes de financiación se distribuirían:
- $4,9 billones en 2026 con impuestos saludables
- A 2036 ingresos de $26,4 billones (IVA social)
- $38,4 billones (impuestos saludables)
Recomendado: Alertan por costo fiscal que dejaría la reforma a la salud
Aclara esta iniciativa alterna de la reforma a la salud que este “modelo no entraría en vigencia hasta que se paguen las deudas corrientes del sector salud, como lo condicionó el Ministerio de Hacienda buscando viabilidad financiera”.