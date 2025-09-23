Noticias de reforma a la salud en Colombia Noticias económicas importantes

No hubo debate de reforma a la salud: Gobierno Petro denuncia que buscan hundirla

Se tenía previsto el debate de la reforma a la salud en Colombia para este martes 23 de septiembre.

Por: -
Reforma a la salud de Colombia
Reforma a la salud: Gobierno Petro no convocará a sesiones extraordinarias para su discusión. Foto: Valora Analitik.

Compártelo en:

Para este martes 23 de septiembre se tenía previsto el tercer debate de la reforma a la salud, en la comisión VII del Senado de la República, proyecto que es clave en la agenda legislativo del gobierno Petro.

Sin embargo, y por falta de quorum, el presidente de la Comisión VII, Miguel Ángel Pinto, levantó la discusión del articulado.

Reforma a la saludl
Reforma de salud. Foto: @JaimeRaulSt

La decisión fue mal recibida a manos de las bancadas oficiales y del mismo gobierno Petro, quienes aseguran que el Congreso debería avanzar en la discusión de la reforma a la salud por cuenta de lo que pudiera pasar con la sostenibilidad financiera del sistema.

El ministro de Interior, Armando Benedetti, dijo que desde el Senado se está dando forma a un plan que busca el hundimiento del proyecto de ley radicado por el Ministerio de Salud.

Gobierno Petro convoca a sesiones extraordinarias para debatir reforma a la salud
Gobierno Petro y la agenda legislativa. Fuente: Cancillería.

Expectativa por la reforma a la salud

“Hundieron la Reforma Laboral con celeridad y hoy con parsimonia quieren hundir la Reforma a la Salud. Habrá que convocar al pueblo para que nuevamente le haga entender al Congreso cuáles son sus necesidades. La salud no solo es manoseada por las EPS sino por algunos congresistas de la Comisión Séptima del Senado”, dijo Benedetti.

La decisión se dio horas después de que la senadora Norma Hurtado radicara la propuesta alternativa de la reforma a la salud que, según estimaciones iniciales, podría tener apoyo suficiente para ser avalada.

reforma a la salud en Colombia
La Comisión Séptima de Cámara en debate de nueva reforma a la salud. Foto: Cámara de Representantes

Sobre esta iniciativa, se conoció que el documento alterno a las ponencias positiva y negativa mantendría el manejo financiero del sistema en manos de las EPS.

Recomendado: Alertan por costo fiscal que dejaría la reforma a la salud

Este último punto, vale recordar, es el apartado que genera mayor polémica entre los partidos políticos, quienes se dividen en que las EPS sigan siendo las encargadas de hacer la trazabilidad al sistema.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Reforma a la salud
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar