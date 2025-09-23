No hubo debate de reforma a la salud: Gobierno Petro denuncia que buscan hundirla

Para este martes 23 de septiembre se tenía previsto el tercer debate de la reforma a la salud, en la comisión VII del Senado de la República, proyecto que es clave en la agenda legislativo del gobierno Petro.
Sin embargo, y por falta de quorum, el presidente de la Comisión VII, Miguel Ángel Pinto, levantó la discusión del articulado.
La decisión fue mal recibida a manos de las bancadas oficiales y del mismo gobierno Petro, quienes aseguran que el Congreso debería avanzar en la discusión de la reforma a la salud por cuenta de lo que pudiera pasar con la sostenibilidad financiera del sistema.
El ministro de Interior, Armando Benedetti, dijo que desde el Senado se está dando forma a un plan que busca el hundimiento del proyecto de ley radicado por el Ministerio de Salud.
Expectativa por la reforma a la salud
“Hundieron la Reforma Laboral con celeridad y hoy con parsimonia quieren hundir la Reforma a la Salud. Habrá que convocar al pueblo para que nuevamente le haga entender al Congreso cuáles son sus necesidades. La salud no solo es manoseada por las EPS sino por algunos congresistas de la Comisión Séptima del Senado”, dijo Benedetti.
La decisión se dio horas después de que la senadora Norma Hurtado radicara la propuesta alternativa de la reforma a la salud que, según estimaciones iniciales, podría tener apoyo suficiente para ser avalada.
Sobre esta iniciativa, se conoció que el documento alterno a las ponencias positiva y negativa mantendría el manejo financiero del sistema en manos de las EPS.
Este último punto, vale recordar, es el apartado que genera mayor polémica entre los partidos políticos, quienes se dividen en que las EPS sigan siendo las encargadas de hacer la trazabilidad al sistema.