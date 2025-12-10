Gobierno Petro responde si buscará la emergencia económica tras caída de la reforma tributaria

Por mayorías, los miembros de las comisiones económicas del Congreso decidieron hundir el proyecto de reforma tributaria que buscaba $16,3 billones para complementar los recursos que demanda el presupuesto de Colombia para el año entrante.
Varios son los escenarios que, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se evalúan para poder contar con los recursos, que son fundamentales en varios frentes.
Hay que tener en cuenta que la reforma tributaria del gobierno Petro, en un principio, pretendía recaudar $26,3 billones, cifra que se redujo en $10 billones, dijo el ministro Ávila, luego de acuerdos del ejecutivo con las bancadas del Congreso de la República.
Sobre las soluciones para conseguir los recursos, el ministro de Hacienda aseguró que se están revisando todos los escenarios posibles, pero cualquier decisión que se tome deberá estar sopesada por el bienestar financiero del país.
Las opciones para recoger el dinero que se cayó con la reforma tributaria de Petro
“El rechazo de la Ley de Financiamiento plantea ahora un reto inmediato: cómo cubrir ese faltante de recursos sin afectar la ejecución del presupuesto. En términos prácticos, esto podría traducirse en menores recursos para programas sociales, inversiones regionales, subsidios y atención de obligaciones del Estado, incluyendo parte del pago de la deuda pública”, dijo el titular de la cartera de las finanzas.
Puntualmente sobre la posibilidad de revisar la emergencia económica, que es una de las opciones, dijo Ávila que la discusión de ese punto no se debería descartar.
“Desde el ámbito jurídico y político se recuerda que este mecanismo tiene límites claros y que su aplicación debe ser evaluada con rigor por la Corte Constitucional. Por ahora, el camino que tome el Gobierno dependerá del análisis de los impactos fiscales y sociales en el corto plazo”, agregó.
De momento, el gobierno Petro también analiza las otras herramientas que tendría para recoger los recursos que se cayeron por la reforma tributaria y que estaba focalizados en planes sociales del año entrante.