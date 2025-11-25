Se cae impuesto clave de la reforma tributaria de Petro: ¿Iglesias se salvan?

Se presentó la ponencia con la que se busca aprobar la nueva reforma tributaria de Petro. Uno de los puntos que había generado mayor inquietud entre los congresistas daba cuenta de imponer una serie de cargas impositivas a las iglesias del país.
Puntualmente, la propuesta se enfocaba en que las iglesias o confesiones religiosas que obtengan ingresos de actividades mercantiles fueran contribuyentes del Impuesto de Renta del régimen ordinario.
Indicaba la reforma tributaria de Petro que las iglesias o confesiones religiosas asumieran esta carga impositiva debiendo separar sus ingresos, costos, gastos y patrimonio de las actividades que mantienen el tratamiento de no sujeto al impuesto sobre la renta.
Indicaba este apartado que se sustentaba en la aplicación de lo previsto en el artículo 177-1 del Estatuto Tributario.
¿Cuánto representaba el impuesto a iglesias en la reforma tributaria de Petro?
Indicaba la propuesta que el impuesto a las iglesias dentro de la reforma tributaria de Petro tendría un recaudo de $26.000 millones en 2026 y $33.000 millones 2030, en lo que respecta solo a sus actividades comerciales.
Sin embargo, los congresistas que estudiaron en primera instancia la reforma pidieron la eliminación del artículo, siendo el mismo ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien estuvo de acuerdo con esa eliminación.
La representante María del Mar Pizarro, afín al Gobierno, dijo que es diferente a lo del aspecto comercial, porque no es la práctica religiosa, no es el culto, pero es una medida que avanza en cuanto al lavado de activos. “De tal forma, pidió dejarlo como constancia dentro de la propuesta y diciendo que su posición es diferente a la del acuerdo, aunque respeta y apoya al Gobierno”.
Se espera que en los próximos días el Congreso arranque con la discusión de la reforma tributaria de Petro, aunque la ponencia de archivo de la iniciativa tendría las mayorías.