La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en base a los datos de pasarelas de pago, reveló a Valora Analitik que, en comparación con noviembre de 2024, las compras navideñas a través de canales digitales en la categoría de moda y belleza tuvieron un crecimiento del 63 % en ese mes de 2025. Además, los artículos del hogar, que incluyen electrodomésticos, muebles, entre otros, mostraron incrementos del 25 %.
En el caso de Tecnología, en noviembre de 2024 presentó un crecimiento mensual del 30 %, manteniendo una tendencia positiva en diciembre, con un aumento adicional del 15 % en 2024. En contraste, las categorías de Libros/Papelería y Deportes se caracterizan por compras menos planificadas, ya que su crecimiento exponencial ocurre principalmente en diciembre, con incrementos del 18 % y 99 %, respectivamente.
Datos de tecnología en diciembre
Para la primera quincena de diciembre de 2025, la categoría de tecnología registró una fuerte intención de compra en dispositivos que mejoran la movilidad, el entretenimiento y la vida en el hogar.
Algunos de los marketplaces más grandes del país (Mercado Libre y Amazon) reportaron un pico de búsquedas en los siguientes segmentos:
Telefonía móvil
Los smartphones dominan la intención de compra. Los usuarios buscan referencias específicas de gama media-alta y alta, consolidando a Apple, Xiaomi (especialmente la serie Poco X6 Pro) y Samsung como las marcas con mayor volumen de interés.
Hogar inteligente y electrodomésticos tech
Limpieza: la aspiradora robot se mantiene como el regalo funcional más buscado para el hogar.
Cocina: las búsquedas en Amazon se enfocan en dispositivos nicho y tendencia como las máquinas para hacer hielo, aunque también persiste el interés en cafeteras inteligentes y freidoras de aire.
Asistentes: parlantes y asistentes por voz de diferentes marcas completan la canasta tecnológica del hogar.
Gaming y realidad inmersiva
Según los datos, el entretenimiento digital no se limita a las consolas tradicionales como PlayStation y Nintendo, pues se evidenció un crecimiento notable en la búsqueda de accesorios especializados para videojuegos.
La realidad virtual (VR) y monitores curvos para PC gaming aparecieron con mayor fuerza, indicando un consumidor que busca experiencias inmersivas avanzadas.
Movilidad eléctrica: el ‘boom’ de la temporada
Una de las tendencias más fuertes de esta temporada es el auge de la movilidad personal. Las patinetas eléctricas irrumpieron en las búsquedas del top 5, impulsadas por su practicidad y la necesidad de transporte sostenible en las grandes ciudades.
Wearables y accesorios de última generación
Los dispositivos personales de salud y monitoreo han evolucionado más allá del reloj inteligente y hay interés por los anillos inteligentes (smart rings) y las gafas con integración de IA (gafas de sol inteligentes).
También, el segmento de audio inalámbrico sigue siendo una opción segura, con alta demanda de audífonos inalámbricos y parlantes portátiles.