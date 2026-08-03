Regiotram del Norte ya tiene fecha de operación en Cundinamarca y Bogotá: Tiempo de viaje será de 50 minutos

El Regiotram del Norte es uno de los proyectos ferroviarios más relevantes para la movilidad de Cundinamarca y Bogotá. La iniciativa busca fortalecer la conexión entre la capital del país y los municipios de la sabana norte mediante un sistema de transporte férreo que reduzca los tiempos de desplazamiento y mejore la integración regional.
El proyecto contempla la construcción de una línea férrea de 48,9 kilómetros de longitud, con 17 estaciones distribuidas a lo largo del recorrido. Además, se prevé la operación de 26 trenes que permitirán reducir los tiempos de viaje entre Bogotá y Zipaquirá hasta en 50 minutos, beneficiando a miles de usuarios que diariamente se movilizan entre estos municipios.
En el desarrollo de esta iniciativa se alcanzó un nuevo avance. La Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte anunciaron la publicación de los prepliegos de la licitación para la construcción, operación y mantenimiento del Regiotram del Norte, paso que marca el inicio formal del proceso de contratación.
Con la publicación de estos documentos comenzó la primera fase de la licitación y se abrió el periodo de observaciones. Durante esta etapa, ciudadanos, empresas, gremios, universidades, organismos de control y demás interesados podrán presentar comentarios y recomendaciones sobre los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del proyecto. Estos aportes serán evaluados para la elaboración de los pliegos definitivos que regirán el proceso licitatorio.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, explicó en entrevista con La FM que este anuncio representa el resultado de varios años de trabajo técnico y financiero.
«Después de seis años de desarrollar los estudios de fase de factibilidad, conseguir los recursos y realizar centenares de mesas técnicas, abrimos el proceso licitatorio y vamos a escuchar al mercado nacional e internacional para que nos presente sus observaciones sobre los componentes técnicos y jurídicos, con el propósito de que en octubre entremos en la licitación definitiva», afirmó el mandatario.
¿Cuándo estaría lista la operación del Regiotram del Norte?
El cronograma del proyecto contempla varias etapas antes del inicio de la operación comercial. Según explicó Jorge Rey, una vez concluya el proceso licitatorio y se seleccione al concesionario, la firma del contrato está prevista entre julio y agosto de 2027.
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Posteriormente comenzará una fase de preconstrucción que se extenderá durante aproximadamente dos años. En ese periodo se desarrollarán los estudios y diseños de detalle, además de los procesos de adquisición predial, licenciamiento ambiental y demás trámites necesarios para dar inicio a las obras civiles.
«Cuando se firme el contrato tendremos dos años de preconstrucción, periodo en el que realizaremos los estudios y diseños de detalle, adelantaremos la gestión predial y obtendremos los diferentes licenciamientos requeridos. Esa etapa se extenderá hasta 2029″, señaló el gobernador.
De acuerdo con el cronograma presentado por la administración departamental, la fase de construcción se desarrollará en los años siguientes y, si el proyecto avanza conforme a lo previsto y no se presentan contratiempos, el Regiotram del Norte podría iniciar su operación entre 2034 y 2035.
«Esperamos que, si no ocurre ninguna situación extraordinaria, entre 2034 y 2035 podamos dar inicio a la operación del Regiotram del Norte», concluyó Rey.