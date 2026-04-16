Registraduría despliega plan para presidenciales: 41 millones de colombianos estarían habilitados para votar

La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el despliegue de su operación logística en todo el país de cara a las elecciones presidenciales.
Ante la Comisión de Seguimiento y Vigilancia al Organismo Electoral, la entidad informó que ya se inició el proceso de acreditación y capacitación de las 13 fórmulas presidenciales y vicepresidenciales habilitadas, incluyendo la socialización de los procedimientos electorales y el acceso a la información técnica del sistema.
Como parte de las garantías al proceso, la Registraduría contrató una auditoría internacional externa sobre el software electoral, la cual ya fue presentada a los partidos políticos, en presencia de organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) y observadores internacionales.
Según la entidad, los resultados de esta auditoría han sido “satisfactorios”, tanto en términos históricos como en el funcionamiento actual del sistema.
Además, se destacó la implementación de herramientas tecnológicas como la biometría facial por primera vez con 2.000 dispositivos en 23 departamentos, 27 municipios, 143 puestos de votación y 4.528 meses.
Biometría dactilar con 25.980 dispositivos, 28 departamentos, 59 municipios, 1.051 puestos y 25.980 mesas.
Cobertura nacional y puestos de votación
Para estos comicios, la Registraduría habilitó 13.489 puestos de votación en todo el territorio nacional. De estos, solo 60 puestos fueron trasladados por razones logísticas, principalmente asociadas a afectaciones por el invierno.
La entidad enfatizó que ningún puesto fue movido por problemas de orden público y destacó la coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad del proceso.
Actualmente, se evalúa si algunos de estos puestos pueden regresar a su ubicación original.
En las elecciones legislativas más recientes se registró un incremento en la participación ciudadana, superando el 50 % del censo electoral, con más de 20 millones de votantes.
También se evidenció una reducción en los votos no marcados y nulos, lo que, según la Registraduría, refleja una mejor comprensión del proceso por parte de los ciudadanos.
El censo electoral actual asciende a más de 42 millones de colombianos habilitados para votar.
En el exterior, Colombia contará con puestos de votación en 67 países. La Registraduría advirtió que los tiempos logísticos son especialmente ajustados entre primera y segunda vuelta, lo que obliga a acelerar la producción y envío del material electoral.
“El mismo día de la elección debe iniciarse la preparación de una eventual segunda vuelta”, señalaron desde la entidad, destacando que Colombia es uno de los países con menor tiempo entre rondas electorales.
Jurados, simulacros y cronograma
El sorteo de jurados de votación iniciará en mayo, y se priorizará a ciudadanos postulados por los partidos políticos. La Registraduría insistió en la importancia de la capacitación, tras evidenciar errores en elecciones anteriores por falta de formación.
El cronograma incluye:
- Simulacro general de preconteo: 16 de mayo
- Simulacros de escrutinio: 19 y 20 de mayo
- Simulacro de digitalización E-14: 21 de mayo
La entidad también realiza reuniones semanales con partidos y campañas para hacer seguimiento al proceso electoral.
Finalmente, la Registraduría presentó el diseño de la tarjeta electoral con el ajuste de la renuncia de la excandidata Clara López, en la que los ciudadanos deberán marcar una sola opción, incluida la posibilidad de voto en blanco.
También se implementaron ajustes en los formularios de mesa para facilitar la corrección de errores y mejorar la trazabilidad de los resultados.Principio del formularioFinal del formulario
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