Registro de la marca Frisby en Europa se definiría en noviembre: representante legal denuncia amenazas

La polémica por el uso de la marca Frisby en Europa, que comenzó como un litigio de propiedad intelectual, escaló recientemente a un episodio de amenazas.
Charles Dupont, portavoz y representante autorizado de Frisby España, denunció haber recibido amenazas de muerte en Francia, país en el que reside. Según su abogado penalista en este caso, Juan Felipe Orbes, los hostigamientos incluyen mensajes intimidatorios, fotos de armas de fuego y advertencias directas contra su vida y la de su familia.
La situación se produce en medio de un proceso abierto en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), donde Frisby España solicitó la nulidad de la marca registrada por Frisby Colombia, alegando que no se ha utilizado en territorio europeo durante más de cinco años. El conflicto, que parecía meramente empresarial, ha tomado un giro delicado al combinarse con amenazas serias y un clima de tensión jurídica y mediática.
En entrevista con Caracol Radio, Juan Felipe Orbes explicó la gravedad del caso y detalló tanto la persecución contra Dupont como el estado del litigio legal por la marca.
Según Orbes, las intimidaciones contra Dupont son sistemáticas y con un nivel de detalle alarmante.
“Le han mostrado armas de fuego al señor Charles. Han identificado las direcciones de residencia de él y de su señora madre. Le han dicho que pueden llegar hasta allá, que acabarán con su vida. Incluso le han enviado fotos de armas con el mensaje: ‘Con esta arma le voy a disparar’”.
El abogado enfatizó que no se trata de los insultos superficiales a los que tristemente muchos se han acostumbrado en redes sociales. “Esto va mucho más allá de una amenaza superflua. Aquí preocupa cómo obtuvieron información privada de las direcciones del señor Dupont y de su familia”.
Las amenazas, dijo, provienen de varios frentes:
- Desde Colombia, donde ya la Fiscalía General de la Nación debe intervenir.
- Desde países de la Unión Europea, lo que obliga a que las justicias locales investiguen de manera independiente.
- Directamente en Francia, donde Dupont recibe mensajes en su correo, Instagram y TikTok.
Lo que viene para Frisby en Europa
La resolución del litigio en la EUIPO se espera hacia noviembre de 2025, aunque Orbes fue prudente sobre los tiempos. “Esperamos que no pase de noviembre, pero no podemos comprometernos. Sabemos que los procesos en Europa pueden ser lentos. Lo importante es que esto debe resolverse en el marco legal y no a través de amenazas”.
“Las amenazas de muerte no tienen cabida en ninguna parte del mundo. Este es un tema que debe dirimirse en el ámbito jurídico y empresarial, nunca poniendo en riesgo la vida de una persona”, dijo Orbes en la entrevista.
El litigio por el nombre «Frisby» en la Unión Europea
Frisby España argumenta que la marca Frisby registrada por la compañía colombiana está en desuso en Europa, lo que les daría derecho a emplearla.
“Lo que ellos buscan es que, al no haberse utilizado la marca en España, se declare en desuso y puedan emplearla. La EUIPO dio a Frisby Colombia un plazo de dos meses para demostrar que sí ha hecho uso de la marca en actividades comerciales”, explicó Orbes.
De acuerdo con el abogado, el caso no es un tema de plagio directo, sino un litigio de propiedad intelectual sobre el uso efectivo de una marca registrada. “Aquí lo que se discute es si Frisby Colombia ha usado la marca en España o no. La decisión será de la oficina europea de propiedad intelectual y podría conocerse hacia finales de este año”.
¿Se busca copiar el Frisby colombiano?
Ante la inquietud de si se pretende replicar la marca y los productos de Frisby en España, Orbes señaló: “No se ha vendido un solo plato de comida en España bajo ese nombre. Lo único que está en discusión es el uso del nombre Frisby. Las recetas y fórmulas son propiedad exclusiva de Frisby Colombia y están protegidas”.
Sobre la identidad gráfica, aclaró que aún no hay una decisión empresarial definitiva. “No se sabe si el nombre llevará los mismos colores o variará. Eso está en discusión dentro del grupo empresarial. Lo que sí está claro es que venderán pollo, pero pollo venden todos los restaurantes del mundo”.
Además de lo anterior, Orbes también denunció que algunos medios colombianos han desinformado sobre el caso. “Emitimos un comunicado el 30 de agosto anunciando dos acciones: denunciar las amenazas y pedir retractación a medios que llamaron al señor Charles ladrón. Pero algunos medios publicaron que íbamos a demandar a Frisby Colombia, lo cual es absolutamente falso”.
Frente a ello, reiteró que el señor Dupont y su equipo no tienen en este momento operaciones en España ni han abierto puntos de venta bajo el nombre Frisby, como algunos han asegurado erróneamente.