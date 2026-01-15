Regresa Alimentarte Food Festival a Bogotá: restaurantes, fechas y precios

Alimentarte Food Festival, el festival gastronómico con enfoque social, regresa en 2026 con una edición que rinde homenaje a la gastronomía de las regiones del país.
Organizado por la Fundación Corazón Verde, el festival se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el parque El Country, Bogotá, donde esperan tener alrededor de 40.000 asistentes.
En esta edición número 25, Alimentarte Food Festival contará con más de 120 expositores, entre los que se encuentran 70 restaurantes de la ciudad, 12 participantes de mercados gastronómicos de productos sostenibles y 40 emprendimientos en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico.
Regiones gastronómicas de Colombia y restaurantes
Alimentarte Food Festival 2026 busca realizar una celebración de la gastronomía del país, dividida en las siguientes regiones: San Andrés e Islas, Región Caribe, Santanderes, Región Antioquia / Viejo Caldas, Región Pacífico, Región Amazonía y Orinoquía, Región Tolima Grande, Región Altiplano Cundiboyacense, Región Bogotá.
Entre los restaurantes y expositores participantes de esta edición se encuentran algunos como: Alfajores Ventura, Amor Perfecto, Arepas Chocuelas, Asadero los Torres, Asadero Portal del Llano, Bajo Cero, Berry House, Bolab Blends Moleculares, Burger Depot, Ceviche House, Churros To Go, Cinnabon, Citricampo, Colo Coffee, Cotiza Longaniza, Crepes & Waffles, Don Martin Passaro, El Tolimense, Empanaditas de Pipian, Famiglia, Frambas, Hakim’s Pastry, Horneros, Innato Cocina, JF Paellas Cali, La Cuchillería, Le BBQ, Napolyon El Perro Francés, Nueva Villa Peruana, Papas Belgas, Papas pa MIentras, Rica Lechona, Rogelio Red Tacos, Rokko, Santo Piquete, Solo delicias caucanas y vallunas, Suspiros Merengones, Teriyaki.
Adicionalmente, el evento contará con:
- Zonas gastronómicas regionales
- Mercados de productos y emprendimientos
- Beer Garden
- Actividades culturales
- Actividades para familias
- Zona de Tejo y Bolirana
- Inflable para niños
El festival será pet friendly y mantendrá su operación cashless, permitiendo pagos únicamente con tarjetas débito, crédito y medios digitales.
La información sobre la boletería estará disponible próximamente en Tuboleta.com o en la taquilla física los días del festival.
El valor de la entrada es de $13.000, con una promoción de 2×1 por compras previas al 07 de febrero.