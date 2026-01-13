Bogotá entró oficialmente en el mapa de la próxima gira mundial de BTS. La banda surcoreana confirmó dos conciertos en la capital los días 2 y 3 de octubre de 2026, en lo que será su primera presentación en Colombia.
El anuncio se hizo junto con la presentación de su quinto álbum de estudio, un lanzamiento que marca el regreso del grupo a la música y a los escenarios tras casi cuatro años de pausa.
A la espera de boletería y sede en Bogotá
Por ahora, no se ha confirmado el escenario ni la fecha de inicio de venta de entradas para los conciertos en Bogotá.
En giras anteriores, BTS ha registrado sold outs y una alta movilización de público internacional, un escenario que podría repetirse en Bogotá.
Preventa y fecha de lanzamiento del nuevo álbum
La preventa del álbum se abrirá a las 11:00 a. m. del viernes 16 de enero de 2026, hora de Corea del Sur (KST). El lanzamiento oficial del disco está programado para la 01:00 p.m. del viernes 20 de marzo de 2026 (KST).
El álbum tendrá 14 canciones y fue desarrollado con una participación directa de los integrantes, en una etapa que la propia banda ha descrito como un nuevo punto de partida artístico.