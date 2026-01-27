La moda es uno de los sectores de la economía colombiana que ha logrado mayor posicionamiento y penetración en los mercados internacionales y que hoy se está viendo afectado por los nuevos gravámenes fijados por Ecuador contra los productos nacionales.
En 2025, toda la industria -que agrupa los segmentos de textiles, confecciones, calzado, accesorios, hogar, entre otros-, sumó exportaciones por más de US$837 millones, de las cuales el 15 % (más de US$115 millones) correspondieron a Ecuador.
Dicha cifra posiciona a esta como la segunda Nación a la que más se venden productos de moda colombiana, solo superada por Estados Unidos (EE. UU.), que participa con un 30 % del total.
“Bajo acuerdos comerciales con Ecuador, las textiles y confecciones que cumplan origen de valor agregado en Colombia no pagan arancel para ese mercado. Entonces con los anuncios recientes del Gobierno de Daniel Noboa estaríamos pasando en ese tipo de productos de 0 % a 30 %”, relató Sebastián Díez, presidente de Inexmoda.
En ese escenario, es importante anotar que las ventas hacia Ecuador están distribuidas -mayoritariamente- en un 50 % del sector textil y un 50 % del sector exportador; y que las categorías más comercializadas son las correspondientes a ropa interior, pijamas, prendas femeninas, prendas masculinas y jeans.
En ese contexto, grandes empresas de estos segmentos como Tecks y Lafayate del lado textil, o Leonisa, Studio F y Americanino, con prendas terminadas, sentirían el impacto con la medida.
En el caso de Protela, una de las firmas más representativas en fabricación de tejidos para prendas deportivas, de encaje y de control, las ventas al mercado ecuatoriano representan anualmente más US$2,5 millones.
“Estamos muy preocupados porque tenemos una compañía subsidiaria en Ecuador a través de la cual localmente comercializamos las telas. A marcas locales, jugadores locales”, explicó José Santos, presidente de la firma.
Con los gravámenes anunciados por el Gobierno de Daniel Noboa, expone, “a partir del 1 de febrero estas telas van a ser 30 % más costosas en ese mercado y esto va a hacer que la dinámica comercial se afecte, baje, y todas las compañías que hoy exportan deban ofertar sus productos un 30 % más costoso allá, volviéndose más costosas que marcas locales”.
Otros de los sectores de la moda que estarían afectados
Pero el segmento textil y de confecciones no es el único afectado dentro del sector de la moda para vender a Ecuador. A raíz de los aranceles impuestos por Ecuador, otras de las líneas que participan en el ecosistema están viendo venir dificultades: este es el caso del calzado.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), hacia ese mercado Colombia comercializó US$9 millones, entre enero-noviembre de 2025.
“El mercado ecuatoriano para el calzado es el más importante porque es el principal destino de las ventas, con un 27 % de participación”, explicó Willian Parrado, vicepresidente Ejecutivo de la agremiación.
Por el lado de la marroquinería, agrega, las cifras de exportación corresponden a de U$1 millón en el mismo periodo, aunque en este caso Ecuador representa el octavo destino de las exportaciones.
De este sector lo más exportado desde Colombia a ese país son botas en cuero. También botas en material sintético, calzado de confort, algunas zapatillas deportivas y también botas inyectadas en PVC (pantaneras).
“Entonces tendríamos afectación ya que con esta medida arancelaria estaríamos perdiendo competitividad frente a algunos mercados de la región y también con los países asiáticos”, advirtió Parrado.
Se busca avanzar con negociaciones
En este contexto, sin embargo, Procolombia, la entidad promotora del comercio exterior y el turismo del país en el exterior, mencionó que los diálogos entre los gobiernos vienen avanzando y que se espera que las diferencias no terminen en una afectación real.
“Para el sector textil y para muchos el segundo socio es Ecuador. No obstante, en 2008, dependíamos del mercado venezolano -que en este momento no pesa lo mismo- y nos tocó adaptarnos y empezar a mirar a EE. UU.”, relató Nicolás Mejía, vicepresidente de Exportaciones de Procolombia.
Mejía destaca que aunque la coyuntura con Ecuador pone un reto, en contextos para la moda como Colombiatex de las Américas que se realiza desde hoy en Medellín- “de los 308 compradores que trae Procolombia, 108 son de Ecuador y ninguno canceló su participación”.
“El producto nacional es tan apetecido, que incluso con aranceles sigue siendo comprado. Sin embargo, esperamos que a través de una negociación diplomática llegue a un acuerdo mutuo entre ambos sectores que no se vaya a ver afectado el tema de forma categórica”, comentó.
Manifiesta que no hay que olvidar que la Cancillería está en diálogo para mejorar las relaciones y que esto es un tema comercial que surgió en respuesta a un tema fronterizo de violencia.