Relevante | CNE sanciona campaña de Petro por superar topes y aportes indebidos; Roa de Ecopetrol fue incluido

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que la campaña presidencial del hoy primer mandatario Gustavo Petro superó los topes de financiación y recibió aportes indebidos.
La sala aprobó el proyecto presentado por los magistrados Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que reunía las pruebas y pedía sancionar a los participantes.
De acuerdo con la decisión, los magistrados lograron demostrar que la campaña habría excedido los límites legales, se trata de la primera vez que una campaña presidencial es sancionada por esta conducta en Colombia.
La resolución también impone sanciones a los partidos y organizaciones que participaron en la campaña. Según un reporte de Caracol Radio, la votación quedó 6 -3.
Entre los sancionados están Ricardo Roa —hoy presidente de Ecopetrol y entonces jefe de campaña de Petro—, la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Luz Caro. La decisión también cobija a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro está excluido porque su investigación se desarrolla en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Espere ampliación en Valora Analitik.
—