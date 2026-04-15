En marzo de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por Fedesarrollo alcanzó un balance de 19,3 %, aumentando en 1 punto porcentual frente al mes de febrero de 2026 (18,3 %).
Este resultado, dijo la entidad, obedeció a un aumento de 2,4 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas.
Por su parte, el Índice de Expectativas del Consumidor se mantuvo constante respecto al mes de febrero de 2026. Frente a marzo de 2025 (-7,1 %), el ICC aumentó en 26,4 puntos porcentuales.
Al comparar los resultados del primer trimestre de 2026 con los del cuarto trimestre de 2025, se observa un incremento en la confianza de los consumidores, así como en la valoración sobre la situación del país.
Por su parte, la valoración de los hogares y la disposición a comprar bienes durables disminuyeron respecto al trimestre anterior.
En el mes de marzo, la confianza del consumidor aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas y en dos de los tres niveles socioeconómicos, respecto a febrero de 2026.
Adicionalmente, la disposición a comprar vivienda aumentó al igual que la disposición a comprar bienes durables, mientras que la disposición a comprar vehículo disminuyó frente a febrero de 2026.
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Medellín y los sectores medio y alto lideraron el incremento mensual
Medellín y sectores medio y alto lideraron incremento mensual de la confianza del consumidor en Colombia
Al desagregar los resultados por niveles socioeconómicos, se observó una mejora en los sectores de ingresos medios y altos, mientras que en el nivel bajo hubo un retroceso.
El nivel alto aumentó 2,1 puntos porcentuales, pasando de 20,6 % a 22,7 %. El nivel medio registró un ligero incremento de 0,4 puntos, situándose en 18,9 %. En contraste, el nivel bajo cayó de -6,6 % en febrero a -9,9 % en marzo, lo que representa una disminución de 3,3 puntos porcentuales.
En el análisis geográfico, Medellín destacó como la ciudad con el mayor incremento mensual del ICC, con una variación de 10,5 puntos porcentuales que llevó su índice de un terreno negativo de -3,3 % a un balance positivo de 7,2 %.
Finalmente, la disposición de los hogares para adquirir bienes mostró las siguientes variaciones respecto a febrero:La disposición a comprar vivienda aumentó 0,4 puntos porcentuales, pasando de -24,4 % a -24 %. La disposición a comprar bienes durables subió 7,7 puntos porcentuales, alcanzando un balance de 10,6 % frente al 2,9% reportado el mes anterior.
En tanto, la disposición a comprar vehículo de parte de los hogares disminuyó 3,6 puntos porcentuales, cayendo de -25,9 % a -29,5 %.