Reservas de gas natural en Colombia tendrían una caída sustancial hasta 2040; el sector demanda más exploración

Un informe de la Contraloría reveló los pronósticos del mercado de gas natural en Colombia. En ellos se evidencian caídas progresivas e incluso sustanciales hasta 2035.
Las previsiones apuntan a que para 2025 las reservas se ubicaron en 2.160 giga pies cúbicos, ligeramente superiores a las de 2024. Sin embargo, para 2030 caerían hasta 1.128 giga pies cúbicos; para 2034 la cifra llegaría a 439 giga pies cúbicos y bajaría a 47 giga pies cúbicos en 2040.
Según lo manifestó el órgano de control, el índice de abastecimiento cayó de 8,1 años en 2019 a 5,9 años en 2024, lo cual compromete la capacidad del país para producir su propio gas.
A lo anterior se añadió que la actividad exploratoria registró un descenso crítico: los pozos perforados pasaron de 68 en 2022 a 34 en 2024. Incluso se mencionó que solo 67% del gas que se extrajo estuvo disponible para ser comercializado en 2024.
German Castro, contralor delegado de Minas y Energía, manifestó que en materia de energía eléctrica más de 1,3 millones de viviendas aún no cuentan con este servicio. Además, persisten brechas entre zonas urbanas y rurales: en las ciudades la cobertura es de casi 99 %, mientras que en las zonas rurales es de 73,6 %. Castro señaló que las inversiones requeridas para la universalización de este servicio ascienden a $32,23 billones.
En materia de electricidad, la entidad también advirtió que existen retos regulatorios que afectan la materialización de proyectos clave de infraestructura.
Manifestó que, si en la actualidad entraran en operación el metro de Bogotá y el proyecto Regiotram, habría que hacer racionamientos en diferentes zonas de la ciudad para poder sostener su funcionamiento en términos eléctricos. Según explicó, esto se debe a que las líneas de abastecimiento no llegan, dado que hay cinco torres que no se han podido construir en el proyecto Chivor por problemas de licenciamiento.
Autosuficiencia petrolera
El organismo también expresó que Colombia atraviesa un periodo complejo en materia de producción petrolera, ya que las reservas están disminuyendo de manera gradual y consecutiva, y continuarían haciéndolo hasta 2050, al menos en lo que respecta a nuevos hallazgos.
Esto también se refleja en que el ACPM o diésel, un insumo esencial para el transporte de carga, está creciendo 5,1 % anual, lo que implicaría mayores importaciones cuando se presenten picos de demanda, cumpliendo con las normas ambientales.
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“Bogotá tiene cerca de 1.500 megavatios represados en proyectos de vivienda, industria y comercio que no se pueden desarrollar porque no hay energía eléctrica para entregarlos”, concluyó Castro.
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