Restaurantes de Don Jediondo reciben un nuevo duro golpe: Esto podría pasar

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer los avances del proceso de liquidación judicial de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S, que continúa desarrollándose de acuerdo con la normatividad para este tipo de procesos.
De acuerdo con la entidad, el pasado 30 de diciembre se emitió una nueva orden mediante un auto, el cual negó la solicitud que elevó la liquidadora, con la que se buscaba continuar con la ejecución del objeto social de la compañía.
Según se explicó, la decisión se fundamentó, entre otros aspectos, en que la información financiera disponible no permite determinar la viabilidad de la solicitud. Tampoco se concluyó que la continuación de las actividades, aún dentro del proceso de liquidación judicial, sea la medida más adecuada para proteger los derechos e intereses de los acreedores.
Además, como consecuencia de la vinculación de terceros en las operaciones de la sociedad, se ordenó verificar un posible estado de control o grupo empresarial.
Otras medidas en Don Jediondo
La SuperSociedades también ordenó mantener las medidas cautelares decretadas en el auto de apertura de liquidación judicial, junto con otras determinaciones orientadas a asegurar el adecuado desarrollo del trámite concursal y la protección de los acreedores.
En cumplimiento de esta decisión, la liquidadora deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos y el proyecto de inventario de activos, lo cual permitirá avanzar hacia la distribución de los recursos entre los acreedores conforme a la prelación legal de créditos.
Sobre este proceso el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que se han adelantado actuaciones “que responden al interés permanente de fortalecer la transparencia y claridad del proceso concursal, como pilares esenciales para garantizar decisiones fundadas, coherentes y orientadas al interés general y al derecho de los acreedores”.
“Las decisiones adoptadas permiten reafirmar que la Superintendencia, previo a resolver las solicitudes sometidas a su consideración, verifica de manera rigurosa el estado real de las compañías”, agregó el funcionario.