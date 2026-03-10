Para tener un mejor contexto sobre los desafíos en infraestructura digital en Venezuela -antes de entrar en temas técnicos- el mejor ejemplo está en la calidad del servicio de telecomunicaciones en el país vecino. Según datos de Ookla correspondientes a enero de 2026, la velocidad promedio de descarga en banda ancha móvil era de apenas 28 Mbps, frente a 43 Mbps de Colombia y los 107 Mbps del estándar global y con una latencia significativamente alta.
Según el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031, “en 2022, más de dos tercios de los usuarios tenían velocidades inferiores a 10 Mbps y, para 2024, la mayoría ha superado este umbral, con un 57,05 % disfrutando de conexiones de 10 Mbps o más”.
Sin embargo, la cifra más disiente es la siguiente: el 37 % de los hogares no tiene acceso a internet fijo (2024).
Estos son algunas de las cifras de un estudio realizado por Mauricio Agudelo, director de Transformación Digital de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. “El primer indicador que todo inversionista en la industria de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) debería examinar, es la inversión en infraestructuras digitales: redes de fibra óptica, satélites, servicios cloud, Internet de las Cosas (IoT), IA, entre otras”, explicó.
Y agregó que, según datos del Observatorio de CAF, Venezuela registró en sus años de bonanza (2008-2010) índices de inversión en infraestructura digital comparables a los promedios regionales. Pero en los últimos años, el índice colapsó a apenas un 30 % de la inversión registrada por los países de América del Norte, ubicándose entre los más bajos de América Latina y muy por debajo del promedio regional de 44 %.
Según cifras del Banco Mundial, en infraestructura crítica, Venezuela cuenta con un solo IXP operativo, ningún hiperescalador instalado, y un número muy limitado de servidores seguros por habitante. Por su parte, el ancho de banda internacional per cápita, aunque creciente, sigue siendo inferior al mínimo necesario para soportar una economía digital competitiva. Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031 proyecta pilotos de tecnología 6G, en un país en el que recién se están haciendo pruebas piloto en 5G y planes de despliegue progresivo por parte de algunos operadores.
“El vínculo entre la inversión petrolera y la infraestructura digital es directo: los campos petroleros modernos son ecosistemas intensivos en conectividad, IoT industrial, analítica de datos en tiempo real y computación en la nube para la gestión de reservorios. Cada dólar invertido en la modernización del aparato energético venezolano creará demanda de infraestructura digital que el país hoy no puede satisfacer. Esta es la ventana de oportunidad para estructurar APP en el sector TMT que no solo sirvan a Caracas, sino que conecten los ejes productivos del Orinoco, Maracaibo y el Oriente petrolero”, explicó el director de Transformación Digital de CAF.
El diagnóstico revela que en big data, cloud e IoT, Venezuela mantiene índices relativamente inferiores. No hay centros de datos hiperescaladores, no existe una nube gubernamental consolidada, y la inversión en IoT industrial no parece despegar desde los mínimos alcanzados hace un quinquenio. Además, el país representa un punto de partida casi en cero para cualquier estrategia de digitalización productiva.
“La infraestructura digital de Venezuela no es solo un indicador sectorial: es el sistema nervioso de su recuperación económica. Sin ella, ni el petróleo, ni la agricultura, ni el talento diaspórico que regresa podrán articularse en una economía del siglo XXI. El Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031 marca una dirección, la Ley de Hidrocarburos abre la financiación, y la presión geopolítica de Washington crea un contexto inédito. Lo que Venezuela necesita ahora es convertir esa señal en reglas claras, concesiones transparentes y marcos de APP que atraigan a los operadores que puedan ejecutar. La digitalización no espera”, puntualizó Agudelo.
